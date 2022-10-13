Эрдоган перед встречей с Путиным призвал «прекратить кровопролитие» в Украине 13 октября, 13:18 Эрдоган будет обсуждать с Путиным войну в Украине (Фото:Turar Kazangapov/Reuters)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал «прекратить кровопролитие» в Украине.

Как сообщает CNN, эти слова турецкого лидера прозвучали во время его выступления на международном форуме в Казахстане, в котором также принимает участие и российский диктатор Владимир Путин.

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«Каждый из нас ощущает региональные и глобальные последствия кризиса в Украине. Несмотря на эти трудности на местах, нашим приоритетом является скорейшее прекращение кровопролития», — сказал Эрдоган.

Ожидается, что в этот же день президент Турции и Путин проведут двустороннюю встречу в кулуарах саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

7 октября Эрдоган провел с Путиным телефонный разговор. Недавно он заявил, что «худший мир в Украине лучше войны». В качестве примера турецкий лидер вспомнил о зерновой инициативе и обмене пленными.

На следующий день спикер президента Турции Ибрагим Калын заявил, что российский диктатор хочет заключить новую «большую сделку» с Западом.

30 сентября Путин подписал с главарями террористических организаций «Л/ДНР» и коллаборантами в Херсонской и Запорожской областях «договоры» об аннексии захваченных территорий Украины.

После этого президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение СНБО о невозможности переговоров с Путиным. В ОП заявили, что Киев пойдет на переговоры с Москвой, только когда там сменится президент.







