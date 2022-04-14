Эрдоган проведет телефонные переговоры с Зеленским и Путиным в ближайшие дни — глава МИД Турции 14 апреля, 12:27 Цей матеріал також доступний українською Турция предлагает провести встречу Зеленского и Путина в Стамбуле или Анкаре (Фото:ОПУ)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проведет телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленский и российским диктатором Владимиром Путиным.

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Об этом сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в эфире телеканала NTV.

По его словам, переговоры состоятся в ближайшие дни, но точная дата не называется.

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Чавушоглу отметил, что турецкая сторона продолжит усилия, чтобы организовать встречу Зеленского и Путина.

«Несмотря на все трудности, есть вероятность прекращения огня. Переговоры между нашими делегациями продолжаются», — добавил он.

Глава МИД Турции также подчеркнул, что саммит лидеров Украины и РФ зависит от их согласия, особенно от Путина.

«Между двумя делегациями продолжаются интенсивные переговоры. Встреча зависит от согласия Путина», — резюмировал он.

В Турции 29 марта прошли переговоры делегаций Украины и России. После их завершения украинская делегация сообщила подробности идеи новой системы гарантий безопасности для Украины на фоне полномасштабного вторжения России.

Гарантами должны выступить страны-члены Совета безопасности ООН, в том числе Великобритания, Китай, США, Франция, Турция, Германия, Польша и Израиль.

Как рассказал советник главы ОПУ Михаил Подоляк, будущее временно оккупированных РФ районов Донецкой и Луганской областей, согласно плану, будет обсуждаться в рамках встречи Зеленского и Путина.

Что касается оккупированного Крыма, то в готовящемся договоре предлагается зафиксировать позицию Украины и России в течение 15 лет проводить двусторонние переговоры о статусе полуострова.

2 апреля представитель украинской делегации на переговорах Давид Арахамия заявил, что встреча Зеленского и Путина с высокой вероятностью состоится в Турции. Точной даты переговоров еще нет.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк говорил, что Зеленский и Путин могут встретиться, как только украинская и российская делегации закончат работу над документами.



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