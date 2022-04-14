Эрдоган проведет телефонные переговоры с Зеленским и Путиным в ближайшие дни — глава МИД Турции
Турция предлагает провести встречу Зеленского и Путина в Стамбуле или Анкаре (Фото:ОПУ)
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проведет телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленский и российским диктатором Владимиром Путиным.
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Об этом сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в эфире телеканала NTV.
По его словам, переговоры состоятся в ближайшие дни, но точная дата не называется.
Чавушоглу отметил, что турецкая сторона продолжит усилия, чтобы организовать встречу Зеленского и Путина.
«Несмотря на все трудности, есть вероятность прекращения огня. Переговоры между нашими делегациями продолжаются», — добавил он.
Глава МИД Турции также подчеркнул, что саммит лидеров Украины и РФ зависит от их согласия, особенно от Путина.
«Между двумя делегациями продолжаются интенсивные переговоры. Встреча зависит от согласия Путина», — резюмировал он.
В Турции 29 марта прошли переговоры делегаций Украины и России. После их завершения украинская делегация сообщила подробности идеи новой системы гарантий безопасности для Украины на фоне полномасштабного вторжения России.
Гарантами должны выступить страны-члены Совета безопасности ООН, в том числе Великобритания, Китай, США, Франция, Турция, Германия, Польша и Израиль.
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк говорил, что Зеленский и Путин могут встретиться, как только украинская и российская делегации закончат работу над документами.
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