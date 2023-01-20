Зеленский провел переговоры с Эрдоганом 20 января, 17:34 Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский в пятницу, 20 января, провел переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Обновлено в 19:05. В Офисе президента сообщили, что Зеленский и Эрдоган обсудили продолжение экспорта зерна и возможность ее расширения на другие порты Украины.

Украинский президент поблагодарил коллегу за организацию встречи омбудсменов Украины, России и Турции в Анкаре, и выразил надежду, что Турция поможет освободить политзаключенных Кремля, гражданских заложников и военнопленных, а также вернуть депортированных россиянами детей.

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Как сообщили в канцелярии Эрдогана, турецкий президент выразил соболезнования после авиакатастрофы в Броварах, в результате которой погибли 14 человек.



Он также подтвердил, что Турция готова «внести весомый дипломатический вклад в установление прочного мира» между Украиной и страной-агрессором РФ и может взять на себя роль посредника, а также способствовать урегулированию ситуации на оккупированной Запорожской АЭС. По словам Эрдогана, продолжается работа по обмену пленными.



Последний раз президент Зеленский говорил с турецким коллегой 5 января. Они обсуждали оккупацию украинской ЗАЭС, обмен пленными между Украиной и РФ, а также зерновое соглашение.

16 января Реджеп Эрдоган провел переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным.

Ранее главный омбудсмен Турции Шереф Малкоч заявил, что Эрдоган хочет обсудить с Владимиром Зеленским и Путиным создание гуманитарного коридора для раненых.

