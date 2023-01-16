Эрдоган обсудил с Путиным обмен пленными с Украиной и снова предложил услуги посредника 16 января, 17:38 Реджеп Тайип Эрдоган (Фото:Murat Cetinmuhurdar/PPO/Handout via REUTERS)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник, 16 января, поговорил с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом пишет газета Hürriyet.

Как сообщили в пресс-службе Эрдогана, он обсудил с главой кремлевского режима полномасштабную войну России против Украины, зерновой коридор и экспорт аммиака, а также «конкретные шаги» по вопросу помола «российского зерна» в Турции и отправки муки в «нуждающиеся африканские страны».

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Эрдоган также повторил, что Турция готова быть посредником «на пути обеспечения долгосрочного мира между Россией и Украиной», пишет агентство Анадолу.

В пресс-службе Кремля утверждают, что Эрдоган и Путин «подтвердили настрой на дальнейшее комплексное развитие российско-турецкого сотрудничества», а также обсудили вопрос об обмене пленными, «в первую очередь ранеными», между Украиной и Россией.

Путин пожаловался на «деструктивную линию» Украины, которая якобы «сделала ставку на интенсификацию боевых действий при поддержке западных спонсоров». Глава страны-террориста не упомянул о том, что российские оккупанты не придерживались «объявленного» им фейкового «прекращения огня» 6−7 января, но цинично обвинил Украину в том, что она не согласилась на «предложение» агрессора.

Ранее главный омбудсмен Турции Шереф Малкоч говорил, что Эрдоган хочет обсудить с президентом Владимиром Зеленским и Путиным создание гуманитарного коридора для раненых.



Зеленский подчеркивал, что страна-террорист хотела, прикрываясь Рождеством, подогнать свою технику и солдат ближе к украинским позициям. Он также говорил, что гарантированный и надежный способ прекращения огня — вывод российских войск с украинских территорий.