Путин хотел уничтожить Украину, но только укрепил ее суверенитет — Блинкен

16 мая, 08:36
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Блинкен заявил, что цели Путина по Украине и НАТО не достигнуты (Фото:Michele Tantussi/Reuters)

Блинкен заявил, что цели Путина по Украине и НАТО не достигнуты (Фото:Michele Tantussi/Reuters)

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что российский диктатор Владимир Путин хотел уничтожить Украину и разделить НАТО, но только укрепил суверенитет страны, а Альянс сейчас «сильнее, чем когда-либо».

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«Президент Путин начал эту жестокую и неспровоцированную войну, думая, что сможет уничтожить Украину как независимую страну и разделить НАТО. Вместо этого он только укрепил суверенитет и независимость Украины. НАТО сильнее и сплоченнее, чем когда-либо», — написал он в своем Twitter.

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Блинкен добавил, что суверенная и независимая Украина выстоит.

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«Мы знаем, что, поддерживая Украину, мы также защищаем принципы суверенитета и независимости, которые являются основой глобального мира и безопасности», — резюмировал он.

https://twitter.com/SecBlinken/status/1525961521871847425
https://twitter.com/SecBlinken/status/1525970530586722313

Накануне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел встречу с Блинкеном в Берлине, где проходит неформальная встреча глав МИД стран Североатлантического альянса.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина может выиграть войну с Россией, развязанную Москвой. Он заявил, что «Украина может победить», призвав Альянс продолжать отправлять военную помощь Киеву.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Владимир Путин НАТО Энтони Блинкен Война России против Украины

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