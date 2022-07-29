Блинкен впервые с 24 февраля поговорил с Лавровым и пригрозил расширением санкций 29 июля, 21:37 Энтони Блинкен (Фото:Stefani Reynolds/Pool via REUTERS)

Госсекретарь США Энтони Блинкен в пятницу, 29 июля, провел первые с начала полномасштабного вторжения России в Украину переговоры с главой МИД страны-агрессора Сергеем Лавровым.

Как сообщает CNN, разговор продолжался около 25 минут. Блинкен сказал, что обсудил с Лавровым вопрос освобождения арестованных в России граждан США — бывшего морпеха Пола Уилана и баскетболистки Бритни Грайнер. По данным телеканала, недавно США предложили России обменять Уилана и Грайнер на российского торговца оружием Виктора Бута, который отбывает 25-летний срок в США.

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«Я настаивал на том, чтобы Кремль принял наше существенное предложение об освобождении Пола Уилана и Бритни Грайнер», — заявил Блинкен.



Американский дипломат сообщил, что разговор был «откровенным и прямым». Блинкен предупредил Лаврова, что мир не признает аннексию Россией украинских территорий и расширит санкции против нее, если страна-агрессор осуществит задуманное. Также глава Госдепа сказал, что мир ожидает от России выполнения обязательств в рамках Стамбульского соглашения об экспорте украинского зерна через Черное море.

Ранее в Госдепе США заявили, что во время переговоров с Лавровым Блинкен передаст ему «жесткий месседж» о недопустимости аннексии территорий Украины, а также о последствиях, которые за это будут ожидать Россию.

Представитель Госдепа Нед Прайс подчеркнул, что из Москвы продолжают поступать очень тревожные заявления, в том числе со стороны лично Лаврова о «расширении географии» планов России на территории вне оккупированных районов Донбасса.

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