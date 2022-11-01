Блинкен на встрече глав МИД стран G7 в Германии обсудит поддержку Украины 1 ноября, 19:26 Блинкен отправится на министерскую встречу стран G7 в Германию, где поднимут вопрос поддержки Украины (Фото:Blair Gable/Pool/Reuters)

Госсекретарь США Энтони Блинкен посетит встречу глав МИД стран G7, на которой среди других глобальных тем обсудят также и поддержку Украины на фоне продолжающихся атак РФ.

Как сообщили на сайте Госдепа США, встреча пройдет в Германии 3−4 ноября.

Министры G7 обсудят ряд актуальных глобальных проблем, включая постоянную поддержку демократической, суверенной и процветающей Украины, укрепление экономической и демократической устойчивости в Африке и Индо-Тихоокеанском регионе.

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На встрече поднимут вопрос о решении климатического кризиса, глобальную безопасность здравоохранения, а также продовольственный и энергетический кризисы, вызванные войной России против Украины.

США и страны Европы поддерживают Украину с начала полномасштабного вторжения России, предоставляя военную, финансовую и гуманитарную помощь.

Президент Владимир Зеленский после массированных российских ударов по Украине попросил лидеров Большой семерки передать Украине системы ПВО и ПРО среднего и дальнего радиуса действия.

