«Больше никогда не будем вместе». Блинкен пошутил об отношениях с Путиным, процитировав песню Тейлор Свифт

22 мая, 07:31
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Госсекретарь США Энтони Блинкен (Фото:Al Drago/Pool via REUTERS)

Госсекретарь США Энтони Блинкен (Фото:Al Drago/Pool via REUTERS)

Госсекретарь США Энтони Блинкен пошутил об отношениях с Россией, развязавшей полномасштабную войну против Украины, процитировав песню Тейлор Свифт. Об этом сообщает пресс-служба Госдепартамента.

Война России против Украины — главные события 22 мая

В субботу, 21 мая, глава Госдепа выступал в Джорджтаунском университете.

«Команда не дала мне принести сюда гитару, чтобы посвятить исполнение We Are Never Ever Getting Back Together [Мы больше никогда не будем вместе] президенту Путину. Сказали, это будет „недипломатично“», — сказал он, после чего зал рассмеялся.

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Ранее Энтони Блинкен говорил, что суверенная и независимая Украина будет существовать намного дольше, чем проживет российский диктатор Владимир Путин.

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В США сейчас обсуждают возможность признания России страной-спонсором терроризма.

Большой доклад разведки США о Путине. Что они увидели? – Александр Мусиенко

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Госдеп США Россия-США Тейлор Свифт Энтони Блинкен Война России против Украины

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