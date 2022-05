«Больше никогда не будем вместе». Блинкен пошутил об отношениях с Путиным, процитировав песню Тейлор Свифт 22 мая, 07:31 Цей матеріал також доступний українською Госсекретарь США Энтони Блинкен (Фото:Al Drago/Pool via REUTERS)

Госсекретарь США Энтони Блинкен пошутил об отношениях с Россией, развязавшей полномасштабную войну против Украины, процитировав песню Тейлор Свифт. Об этом сообщает пресс-служба Госдепартамента.

Война России против Украины — главные события 22 мая

В субботу, 21 мая, глава Госдепа выступал в Джорджтаунском университете.



«Команда не дала мне принести сюда гитару, чтобы посвятить исполнение We Are Never Ever Getting Back Together [Мы больше никогда не будем вместе] президенту Путину. Сказали, это будет „недипломатично“», — сказал он, после чего зал рассмеялся.

Видео дня

Ранее Энтони Блинкен говорил, что суверенная и независимая Украина будет существовать намного дольше, чем проживет российский диктатор Владимир Путин.



В США сейчас обсуждают возможность признания России страной-спонсором терроризма.

Большой доклад разведки США о Путине. Что они увидели? – Александр Мусиенко https://www.youtube.com/embed/ptBJKJIL-5I

