«Двусмысленный текст». Независимые эксперты сочли, что критика Украины в отчете Amnesty International недостаточно обоснована — NYT 28 апреля, 13:49 Amnesty International решила не публиковать выводы независимых экспертов о своем скандальном отчете (Фото:Amnesty International Ukraine)

Amnesty International, чей отчет об Украине в августе 2022 года вызвал международный скандал и привел к увольнению директора украинского офиса организации Оксаны Покальчук и соучредителя ее шведского бюро Пера Вестберга, заказала его независимую проверку. Ее результаты было решено не публиковать, но их получило издание New York Times.



Отчет независимых экспертов занимает 18 страниц. В нем подчеркивается сложность применения международного права к аспектам конфликта в Украине, а также сохраняющаяся деликатность вопроса, вызвавшего яростную и быструю реакцию на отчет Amnesty International.

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4 августа 2022 года в своем отчете Amnesty International обвинила украинские силы в том, что они незаконно подвергают «гражданских лиц опасности», размещая поблизости солдат и нанося удары из населенных пунктов.

В состав группы независимых экспертов входили Эмануэла-Кьяра Гиллард из Оксфордского университета, Кевин Джон Хеллер из Копенгагенского университета, Эрик Талбот Дженсен из Университета Бригама Янга, Марко Миланович из Университета Рединга, и Марко Сассоли из Женевского университета.

Они единодушно пришли к выводу, что Amnesty International испортила свое заявление несколькими способами и что ее ключевые выводы о том, что Украина нарушила международное право, были «недостаточно подтверждены» имеющимися доказательствами.

В отчете экспертов говорится, что общий текст публикации от 4 августа был «написан двусмысленным, неточным и в некоторых отношениях сомнительным с юридической точки зрения».

«Это особенно касается начальных абзацев, которые могут быть прочитаны как подразумевающие — хотя это и не было намерением Amnesty International — что на системном или общем уровне украинские силы были в первую очередь или в равной степени виноваты в гибели мирных жителей, котрая произошла в результате нападений со стороны России».

По словам человека, проинформированного по этому поводу, первоначальна версия отчета была более жесткой. Но Amnesty International лоббировала комиссию экспертов, чтобы смягчить тон их отчета, и она сделала это в некоторых местах — например, пересмотрев свою характеристику вывода Amnesty о том, что украинские силы нарушили международное право, с «необоснованного» на «недостаточно обоснованный».

По словам источника, комиссия представила свою окончательную редакцию в начале февраля и попросила проконсультироваться, если правление Amnesty International решит опубликовать только выдержки. Но вместо этого правление решило просто использовать его для внутреннего распространения, сказал источник издания.

В электронном письме представитель Amnesty International охарактеризовал независимую проверку как «часть продолжающегося внутреннего процесса, и эти выводы послужат информацией и улучшат нашу будущую работу».

В заявлении не указано, согласна ли группа с критикой в отчете экспертов.

Эксперты также обнаружили, что некоторые сотрудники Amnesty International выразили серьезные сомнения относительно того, достаточно ли их организация стремилась проконсультироваться с украинским правительством, чтобы понять, почему оно разместило силы там, где оно это сделало, и было ли возможно разместить их в другом месте.

По мнению экспертов, Amnesty International должна была из-за этого взять более длинную паузу, чтобы рассмотреть эти сомнения.

В отчете Amnesty International говорится, что исследователи группы задокументировали «не менее 42 конкретных случаев в 19 городах и селах», когда украинские солдаты действовали рядом с мирными жителями. В нем также упоминается, что несколько «атак российских войск, которые, по-видимому, были направлены против украинских военных, привели к гибели или ранениям мирных жителей и повреждению гражданских объектов».

Это подняло вопрос о том, нарушили ли украинские военные свои юридические обязательства в соответствии с расширением 1977 года Женевских конвенций 1949 года по принятию мер предосторожности для защиты гражданских лиц в районах их операций в «максимально возможной степени».

По сути, это означает, что если есть два одинаково хороших места для дислокации военных, одно ближе к гражданскому населению, а другое дальше, комбатанты должны выбрать последнее, чтобы любой враг не убивал мирных жителей. Если нет столь же хорошей альтернативы, вооруженные силы должны попытаться эвакуировать гражданское население в более безопасное место.

В отчете Amnesty International говорится, что Украина не предпринимает ни одного шага, и что она должна была предупредить мирных жителей. Но в отчете независимых экспертов говорится, что Amnesty International «не удалось конструктивно взаимодействовать с украинскими властями» чтобы узнать, были ли столь же хорошие альтернативные места для дислокации войск и возможны ли были эвакуация или предупреждения.

В отчете независимых экспертов также говорится, что «шаблон» описания ситуации Amnesty International был выбран неудачно, поскольку подразумевал, что в целом «многие или большинство гражданских жертв войны погибли в результате решения Украины разместить свои силы вблизи мирных жителей», а не «готовности России преднамеренно или неизбирательно наносить удары по гражданским лицам или гражданским объектам».

Согласно отчету независимых экспертов, из-за отсутствия достаточной информации Amnesty International должна была использовать более осторожные формулировки.

4 августа правозащитная организация Amnesty International обнародовала отчет, в котором утверждает, что украинские военные подвергают опасности гражданское население, поскольку якобы создают базы в жилых районах, больницах, школах и вблизи зернохранилищ.

Украинские политики, дипломаты и блогеры почти единодушно осудили выводы Amnesty International; авторов отчета обвиняют в сознательном или неумышленном подыгрывании российской пропаганде.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сослался на выводы Amnesty International как на часть оправдания российской оккупации Запорожской АЭС.

«Мы не используем тактику украинских вооруженных сил — использование гражданских объектов в качестве военного прикрытия, я бы сказал, что Amnesty International недавно доказала в отчете, о чем мы говорили все время на всех встречах с Советом Безопасности», — заявил он.

После скандального отчета директор украинского офиса Amnesty International Оксана Покальчук заявила, что увольняется. Также из-за него уволился соучредитель шведского подразделения Amnesty International Пер Вестберг.

В Amnesty International заявили, что сожалеют о реакции на свой отчет с обвинениями в адрес ВСУ, но ничего в нем менять не будут.

