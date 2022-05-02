«Поразительная некомпетентность». Экс-командующий НАТО в Европе объяснил беспрецедентное количество убитых российских генералов в Украине

2 мая, 16:16
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Украинские военные успешно уничтожили больше 12 российских генералов (Фото:93-тя ОМБр Холодний Яр / Facebook)

Украинские военные успешно уничтожили больше 12 российских генералов (Фото:93-тя ОМБр Холодний Яр / Facebook)

Адмирал в отставке Джеймс Ставридис, бывший главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе, заявил, что беспрецедентное количество высокопоставленных офицеров, которых Россия потеряла в Украине, — результат «поразительной некомпетентности» российской армии. Об этом сообщает The Hill.

Война России против Украины — главные события 2 мая

В интервью американскому радио WABC 770 AM Ставридис отметил, что за последние два месяца Россия потеряла по меньшей мере 12 генералов. Адмирал в отставке добавил, что не видел такого количества убитых генералов во время войны за всю современную историю.

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Он также напомнил о серьезных логистических проблемах россиян и потоплении ВСУ вражеского флагмана, крейсера Москва, заявив, что до сих пор российская армия «справлялась плохо».

https://twitter.com/77WABCradio/status/1520823618351124480

Ставридис осудил страну-агрессора за массовые убийства и изнасилование мирных жителей Украины, разрушение городов и совершение других военных преступлений в ходе незаконного вторжения.

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https://www.youtube.com/embed/f9vWf5_xwjc

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 23 800 человек личного состава.

Редактор: Нина Григорская

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Теги:   НАТО Джеймс Ставридис Генералы Война России против Украины

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