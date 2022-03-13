Обсудят способы восстановления Украины. Джонсон проведет саммит с лидерами стран Балтии и Северной Европы 13 марта, 08:38 Цей матеріал також доступний українською Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон (Фото:REUTERS/Phil Noble)

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон проведет саммит с лидерами стран Балтии и Северной Европы на следующей неделе, чтобы обсудить европейскую безопасность на фоне российской агрессии.

Об этом говорится в сообщении на сайте правительства Британии.

Джонсон встретится с главами Дании, Финляндии, Эстонии, Исландии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Швеции и Норвегии.

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Они обсудят войну России против Украины, а также долгосрочную энергетическую безопасность и способы помочь Украине восстановиться после войны, говорится в сообщении.

«Вместе с нашими партнерами мы примем меры, чтобы стать сильнее и сплоченнее, чем раньше», — подчеркнул британский премьер.

Ранее Джонсон заявил, что будет разработан аналог плана Маршалла для послевоенного восстановления Украины.

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