Обсудят способы восстановления Украины. Джонсон проведет саммит с лидерами стран Балтии и Северной Европы
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон (Фото:REUTERS/Phil Noble)
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон проведет саммит с лидерами стран Балтии и Северной Европы на следующей неделе, чтобы обсудить европейскую безопасность на фоне российской агрессии.
Об этом говорится в сообщении на сайте правительства Британии.
Джонсон встретится с главами Дании, Финляндии, Эстонии, Исландии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Швеции и Норвегии.
Они обсудят войну России против Украины, а также долгосрочную энергетическую безопасность и способы помочь Украине восстановиться после войны, говорится в сообщении.
«Вместе с нашими партнерами мы примем меры, чтобы стать сильнее и сплоченнее, чем раньше», — подчеркнул британский премьер.
Ранее Джонсон заявил, что будет разработан аналог плана Маршалла для послевоенного восстановления Украины.
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