«Плохие мирные соглашения не длятся долго». Джонсон призвал не допустить, чтобы агрессия Путина окупилась 7 июня, 15:47 Цей матеріал також доступний українською Премьер Великобритании Борис Джонсон (Фото:Ian Vogler/Pool via REUTERS)

Премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что мир должен избегать ситуации, при которой агрессия российского диктатора Владимира Путина окупилась. Об этом сообщает Reuters cо ссылкой на спикера британского премьера.

«Он сказал, что крайне важно, чтобы на президента Владимира Зеленского не оказывалось давление, чтобы он согласился на плохой мир, отметив, что плохие мирные соглашения не длятся долго. Он сказал, что мир должен избегать любого исхода, при котором необоснованная агрессия Путина окупилась», — сказал представитель Джонсона.

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Он добавил, что глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила во время заседания британского правительства, что Лондон готовит новые санкции против России за ее вторжение в Украину.

Зеленский заявлял, что некоторые страны подталкивают Украину закончить войну на невыгодных для Киева условиях: президент Франции Эммануэль Макрон предлагал пойти на уступки по суверенитету Украины, чтобы «сохранить лицо» Путину.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что подобные заявления звучали и от других европейских политиков.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сказал, что желание некоторых европейских политиков «сохранить лицо» Путину — это «тяжелая болезнь».

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