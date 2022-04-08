«Отношусь скептически к его заверениям». Джонсон не считает, что Путину можно доверять 8 апреля, 19:28 Цей матеріал також доступний українською Премьер-министр Британии Борис Джонсон (Фото:Ben Stansall/Pool via REUTERS)

Премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что он скептически относится к заверениям российского диктатора Владимира Путина.

Война России против Украины — главные события 8 апреля

«Последний раз я говорил с Путиным незадолго до вторжения. Вы можете представить, какой разговор у нас был: он сказал, что у него нет таких планов (нападать на Украину — ред), я сказал, что это было бы катастрофой для России, для региона и для мира», — рассказал Джонсон после встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Видео дня

Британский премьер добавил, что ему не кажутся многообещающими дальнейшие переговоры с Путиным и он не считает, что российскому диктатору можно доверять.

«Я глубоко, глубоко скептически и цинично отношусь к его заверениям», — сказал Джонсон.

Слушайте подкаст на эту тему

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.