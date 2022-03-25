Байден прилетел в польский город возле границы с Украиной 25 марта, 16:58 Цей матеріал також доступний українською Джо Байден во время встречи с американскими военными в Жешуве, Польша, 25 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)

Самолет президента США Джо Байдена приземлился в аэропорту польского Жешува на юго-востоке страны, сообщает агентство Reuters.

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Байден уже встретился с военнослужащими американской 82-й военно-воздушной дивизии, дислоцированными в Польше в рамках защиты восточного фланга НАТО. После этого его должны проинформировать о помощи жителям Украины, которые спасаются от полномасштабного вторжения России, и о реагировании на растущий поток беженцев из Украины.



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Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Reuters пишет, что график главы Белого дома скорректировали после того, как самолет президента Польши Анджея Дуды совершил аварийную посадку в Варшаве. Позже Дуда пересел на другой самолет и снова направился в Жешув, чтобы поприветствовать Байдена. По данным телеканала CNN, борт Дуды уже приземлился в Жешуве. Переговоры Байдена и Дуды запланированы на 26 марта в Варшаве.

Накануне Джо Байден говорил, что может встретиться с украинскими беженцами в Польше. Это первый его визит в страну в должности президента США.

22 марта в ООН сообщили, что с начала полномасштабного вторжения России Украину покинули более 3,5 млн жителей страны, из них более 2 млн украинцев пересекли границу с Польшей.