«Такое отношение трудно понять». Дуда предупредил, что позиция Венгрии относительно Украины дорого обойдется Будапешту 27 марта, 15:47 Цей матеріал також доступний українською Президент Польши Анджей Дуда (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что ему трудно понять позицию премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который не позволяет поставлять оружие для Украины через венгерскую территорию и не хочет отказываться от энергетической зависимости от РФ.

В эфире телеканала TVN24 Дуда отметил, что Орбан «находится в сложной ситуации».

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«На данный момент перед лицом российской агрессии в Украине, гибели тысяч людей в Украине, мирных жителей, бомбардировок жилых массивов, уничтожения жилых домов российской армией, нарушений международного права, мне трудно понять такое отношение», — сказал Дуда.

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Польский лидер подчеркнул, что такая политика обойдется Будапешту очень дорого и напомнил о значительной зависимости Венгрии от России.

«Их АЭС, которая производит энергию для Венгрии, тоже является российской электростанцией, они заключили контракт с российскими структурами на модернизацию этой станции несколько лет назад, поэтому эта зависимость огромная», — добавил он.

7 марта Орбан заявил, что Венгрия запретила поставлять Украине оружие через территорию своей страны.

26 марта венгерский премьер вновь отказался помогать Украине с вооружением и поддержать эмбарго на российские нефть и газ.

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