«Сложно возразить». Дуда считает геноцидом преступления РФ в Украине и призывает выдвинуть Путину жесткие условия

7 апреля, 02:38
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Анджей Дуда (Фото:Saul Loeb/Pool via REUTERS)

Анджей Дуда (Фото:Saul Loeb/Pool via REUTERS)

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что сложно отрицать акт геноцида в военных преступлениях РФ в Украине после увиденных зверств в Буче. По его мнению, Запад должен выдвинуть жесткие условия российскому диктатору Владимиру Путину.

Об этом лидер Польши заявил в интервью CNN.

«Это, конечно, сложно возразить. Это преступление, имеющее признаки геноцида, особенно если посмотреть на контекст разных разговоров, которые ведутся», — сказал Дуда, вспомнив о пропагандистской и безосновательной цели войны РФ против Украины — «денацификацию».

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Тело мужчины со связанными ногами, которого, по данным полиции, убили российские войска (Фото:REUTERS / Alkis Konstantinidis) «Они уничтожают все». Что такое геноцид и почему риторика России дает основания обвинять ее в геноциде украинцев — WP

По его словам, это свидетельствует о поисках Москвой ложного повода, «для того, чтобы осуществить резню».

«То, что гибнут мирные жители Украины, лучше всего показывает, какова цель [российского] вторжения. Цель вторжения — просто уничтожить украинскую нацию», — заявил президент Польши.

Он убежден: диалог с Россией не имеет смысла, а Путину нужно выдвинуть «очень жесткие условия», только после выполнения которых, возможно, будет диалог. По его мнению, безрезультатные разговоры с РФ сейчас — «только игра, позволяющая ей выиграть время». В рамках этих условий Дуда призвал Запад ввести дополнительные санкции против России и ее энергетического сектора.

Ранее премьер Польши Матеуш Моравецкий тоже назвал зверства РФ под Киевом геноцидом, призвал ввести действительно эффективные санкции и срочно созвать Европейский совет.

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Редактор: Катерина Денисова

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Теги:   Владимир Путин Польша Геноцид Анджей Дуда Война России против Украины

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