«Сложно возразить». Дуда считает геноцидом преступления РФ в Украине и призывает выдвинуть Путину жесткие условия 7 апреля, 02:38 Цей матеріал також доступний українською Анджей Дуда (Фото:Saul Loeb/Pool via REUTERS)

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что сложно отрицать акт геноцида в военных преступлениях РФ в Украине после увиденных зверств в Буче. По его мнению, Запад должен выдвинуть жесткие условия российскому диктатору Владимиру Путину.



Об этом лидер Польши заявил в интервью CNN.

«Это, конечно, сложно возразить. Это преступление, имеющее признаки геноцида, особенно если посмотреть на контекст разных разговоров, которые ведутся», — сказал Дуда, вспомнив о пропагандистской и безосновательной цели войны РФ против Украины — «денацификацию».

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По его словам, это свидетельствует о поисках Москвой ложного повода, «для того, чтобы осуществить резню».

«То, что гибнут мирные жители Украины, лучше всего показывает, какова цель [российского] вторжения. Цель вторжения — просто уничтожить украинскую нацию», — заявил президент Польши.

Он убежден: диалог с Россией не имеет смысла, а Путину нужно выдвинуть «очень жесткие условия», только после выполнения которых, возможно, будет диалог. По его мнению, безрезультатные разговоры с РФ сейчас — «только игра, позволяющая ей выиграть время». В рамках этих условий Дуда призвал Запад ввести дополнительные санкции против России и ее энергетического сектора.

Ранее премьер Польши Матеуш Моравецкий тоже назвал зверства РФ под Киевом геноцидом, призвал ввести действительно эффективные санкции и срочно созвать Европейский совет.

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