«Дискуссии будут качать ЕС и НАТО». Политолог объяснил, почему война должна продолжаться, пока все территории Украины не освободят от оккупантов

20 июня, 16:50
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Дым поднимается в небо после обстрела поля озимой пшеницы возле Бахмута (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Дым поднимается в небо после обстрела поля озимой пшеницы возле Бахмута (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Политолог, старший сотрудник Киевского Форума безопасности Михаил Басараб объяснил, почему «заморозка» войны в Украине была бы в интересах России, а война должна продолжаться, пока все территории Украины не будут освобождены.

По мнению Басараба, Кремль может выйти с инициативой о прекращении огня и начале переговорного процесса, сообщается на сайте Киевского Безопастностного Форума.

По словам политолога, с точки зрения оккупантов, предметом таких переговоров должно стать закрепление за российскими войсками контроля над захваченными на данный момент территориями Украины.

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«Это произойдет сразу, как только Москва окончательно убедится, что исчерпала свой наступательный потенциал, а также уже не может захватывать новые украинские территории и рискует подвергнуться контрнаступательным действиям со стороны Вооруженных Сил Украины», — прогнозирует эксперт.

Он называет такие переговоры «джокером в колоде Путина» и условными «Минскими договоренностями-3».

«У него есть положительный опыт, когда с февраля 2015 года умело расшатывал Минском Украину и как шулер водил за нос все международное сообщество, подменяя международное право ничтожной бумажкой. Кремль может рассчитывать на эту опцию в своих руках, потому что уже сейчас в Европе иногда слышны заявления о том, что Украине придется искать компромисс с агрессором. Обычно такие заявления преследуют цель прекращения разрушительной войны посреди континента. В Москве же такие сообщения воспринимают как слабость противника и поощрение продолжения войны против Украины и всего Запада», — пояснил Басараб.

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Среди других причин, по которым России может потребоваться режим прекращения огня, политолог называет необходимость тишины для восстановления и перегруппировки сил РФ.

Он также отмечает, что после прекращения огня Кремль неизбежно инициирует международную дискуссию о смягчении или отмене санкций.

«К сожалению, у россиян есть основания надеяться на то, что в Европе обязательно найдутся желающие обсуждать этот вопрос только потому, что московский царь прекратил активные боевые действия. Дискуссии о том, как себя вести с Путиным, который зверски ворвался в мирную страну, но сейчас прекратил активную войну, будут качать Европейский Союз и НАТО. Если даже россиянам не удастся избавиться от санкций, они точно постараются этими дебатами нарушить единство Запада, на что российский диктатор до сих пор надеется», — убежден эксперт.

По его словам, в идеальном для Путина варианте противоречия между странами ЕС и НАТО обострятся и состоится демонтаж санкционной политики.

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Басараб обращает внимание на то, что для Украины новый статус-кво, когда кроме части Донбасса и Крыма захвачена еще и часть Харьковской, Херсонской и Запорожской областей, не обещает ничего хорошего.

Он напомнил о разрушительных политических и экономических последствиях для Украины после захвата Россией Крыма и части Донецкой и Луганской областей в 2014 году и отметил, что сейчас картина выглядит хуже, поскольку значительная часть инфраструктуры и промышленности Украины разрушена, фактически утрачены морские пути, на которые приходилось более трех четвертей торговли Украины в прошлые годы, а также существенно нарушен демографический баланс.

«"Замораживание» войны при таких обстоятельствах приведет к еще большему оттоку из Украины трудоспособных людей репродуктивного возраста. Возможные компромиссы с агрессором неизбежно вызовут излишние во время войны внутриполитические противоречия. Проведение таких необходимых реформ будет отложено на неопределенный срок. Для них не будет ни ресурса, ни сил, ни времени", — перечислил эксперт негативные последствия преждевременного перемирия с РФ.

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Басараб подчеркнул, что чтобы этого избежать необходимо понять, что России не может сойти с рук то, что она безответственно начала, и любые разговоры о поиске компромиссов с Москвой возможны только после того, как все оккупационные войска «будут выброшены за пределы международно признанной территории Украины», военных преступников накажут за тяжкие международные уголовные преступления, а на Россию будет возложена обязанность компенсировать ущерб, причиненный войной.

Политолог также напомнил, что социологические опросы демонстрируют, что война не испугала, а мобилизовала весь украинский народ и абсолютное большинство граждан государства тем или иным образом оказывают активное сопротивление захватчику.

«Слово „победа“ сейчас больше всего консолидирует украинскую нацию», — убежден Басараб.

Редактор: Анастасия Одинцова

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Теги:   Владимир Путин НАТО Украина-Россия Украинцы Российские военные Замороженный конфликт Российско-украинская война ЕС Война России против Украины

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