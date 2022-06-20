«Дискуссии будут качать ЕС и НАТО». Политолог объяснил, почему война должна продолжаться, пока все территории Украины не освободят от оккупантов 20 июня, 16:50 Цей матеріал також доступний українською Дым поднимается в небо после обстрела поля озимой пшеницы возле Бахмута (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Политолог, старший сотрудник Киевского Форума безопасности Михаил Басараб объяснил, почему «заморозка» войны в Украине была бы в интересах России, а война должна продолжаться, пока все территории Украины не будут освобождены.

По мнению Басараба, Кремль может выйти с инициативой о прекращении огня и начале переговорного процесса, сообщается на сайте Киевского Безопастностного Форума.

По словам политолога, с точки зрения оккупантов, предметом таких переговоров должно стать закрепление за российскими войсками контроля над захваченными на данный момент территориями Украины.

Видео дня

«Это произойдет сразу, как только Москва окончательно убедится, что исчерпала свой наступательный потенциал, а также уже не может захватывать новые украинские территории и рискует подвергнуться контрнаступательным действиям со стороны Вооруженных Сил Украины», — прогнозирует эксперт.

Он называет такие переговоры «джокером в колоде Путина» и условными «Минскими договоренностями-3».

«У него есть положительный опыт, когда с февраля 2015 года умело расшатывал Минском Украину и как шулер водил за нос все международное сообщество, подменяя международное право ничтожной бумажкой. Кремль может рассчитывать на эту опцию в своих руках, потому что уже сейчас в Европе иногда слышны заявления о том, что Украине придется искать компромисс с агрессором. Обычно такие заявления преследуют цель прекращения разрушительной войны посреди континента. В Москве же такие сообщения воспринимают как слабость противника и поощрение продолжения войны против Украины и всего Запада», — пояснил Басараб.

Среди других причин, по которым России может потребоваться режим прекращения огня, политолог называет необходимость тишины для восстановления и перегруппировки сил РФ.

Он также отмечает, что после прекращения огня Кремль неизбежно инициирует международную дискуссию о смягчении или отмене санкций.

«К сожалению, у россиян есть основания надеяться на то, что в Европе обязательно найдутся желающие обсуждать этот вопрос только потому, что московский царь прекратил активные боевые действия. Дискуссии о том, как себя вести с Путиным, который зверски ворвался в мирную страну, но сейчас прекратил активную войну, будут качать Европейский Союз и НАТО. Если даже россиянам не удастся избавиться от санкций, они точно постараются этими дебатами нарушить единство Запада, на что российский диктатор до сих пор надеется», — убежден эксперт.

По его словам, в идеальном для Путина варианте противоречия между странами ЕС и НАТО обострятся и состоится демонтаж санкционной политики.

Басараб обращает внимание на то, что для Украины новый статус-кво, когда кроме части Донбасса и Крыма захвачена еще и часть Харьковской, Херсонской и Запорожской областей, не обещает ничего хорошего.

Он напомнил о разрушительных политических и экономических последствиях для Украины после захвата Россией Крыма и части Донецкой и Луганской областей в 2014 году и отметил, что сейчас картина выглядит хуже, поскольку значительная часть инфраструктуры и промышленности Украины разрушена, фактически утрачены морские пути, на которые приходилось более трех четвертей торговли Украины в прошлые годы, а также существенно нарушен демографический баланс.

«"Замораживание» войны при таких обстоятельствах приведет к еще большему оттоку из Украины трудоспособных людей репродуктивного возраста. Возможные компромиссы с агрессором неизбежно вызовут излишние во время войны внутриполитические противоречия. Проведение таких необходимых реформ будет отложено на неопределенный срок. Для них не будет ни ресурса, ни сил, ни времени", — перечислил эксперт негативные последствия преждевременного перемирия с РФ.

Басараб подчеркнул, что чтобы этого избежать необходимо понять, что России не может сойти с рук то, что она безответственно начала, и любые разговоры о поиске компромиссов с Москвой возможны только после того, как все оккупационные войска «будут выброшены за пределы международно признанной территории Украины», военных преступников накажут за тяжкие международные уголовные преступления, а на Россию будет возложена обязанность компенсировать ущерб, причиненный войной.

Политолог также напомнил, что социологические опросы демонстрируют, что война не испугала, а мобилизовала весь украинский народ и абсолютное большинство граждан государства тем или иным образом оказывают активное сопротивление захватчику.

«Слово „победа“ сейчас больше всего консолидирует украинскую нацию», — убежден Басараб.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.