«Ненужное кровопролитие». Украина может избежать сценария долговременной войны, если получит оружие от Запада — генерал армии США 14 мая, 13:30 Цей матеріал також доступний українською Местные жители проходят мимо разрушенного российскими оккупантами здания в блокадном Мариуполе, 12 мая 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Долговременная война России против Украины приведет к дальнейшему кровопролитию и эскалации. Это можно предотвратить несколькими путями, заявил четырехзвездный генерал армии США, Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе в 1997—2000 годах Уэсли Кларк.



Война России против Украины — главные события 14 мая

Об этом он сказал во время специальной военной панели Киевского форума по безопасности.

«Когда говорят о длительной войне, это означает ненужное кровопролитие в Украине и дальнейшую эскалацию. Я думаю, что наш ответ должен быть простым: неправильной, нечестной, неразумной и плохой стратегией является продолжать эту войну, нам не нужна длительная война», — подчеркнул Кларк.

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По его словам, прежде всего, это касается последствий для Украины, а также возможности вовлечения Китая и мобилизации Россией дополнительных войск. По мнению генерала, предотвратить подобный сценарий можно несколькими путями.

В частности, если у Украины будет способность отбросить оккупантов РФ на Донбассе, постепенно отрезать их силы в Херсоне и Херсонской области; закрыть им доступ в Крым и идти в двух направлениях — и на востоке, и на юге, разрезая их войска.

Избежать сценария длительной войны, по его словам, можно, если Украина получит нужное оборудование, вооружение и технику, в частности МиГ-35, другие виды вертолетов и самолетов от союзников, а также будет сохранять высокие моральные стандарты.

«Нужно получить мобильные средства защиты, и тогда закрыть эти, если хотите, котлы или окружение в двух местах. А для этого нужны и танки, и РСЗО, и вертолеты, и самолеты, такие как Су, как F-16 и т. д. И для этого нужны надлежащие логистические возможности и соответствующие данные разведки», — подчеркнул Кларк, добавив, что Украина должна использовать окно возможностей и перейти на стандарты НАТО.

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