«Безвозвратная потеря». Сколько России будет стоить замена Оленегорского горняка, который подбила Украина — журналист 7 августа, 13:51 Оленегорский горняк с пробоиной после атаки дрона буксируют к берегу (Фото:Video obtained by Reuters/Handout via REUTERS)

Главный редактор Defense Express Олег Катков в интервью Radio NV рассказал, сколько России будет стоить замена большого десантного корабля Оленегорский горняк, который подбила Украина.

В эфире Radio NV Катков отметил, что цена морских дронов гораздо ниже, чем цена кораблей, которые они поражают.

«Если рассматривать Оленегорский горняк, то, вероятнее всего, это безвозвратная потеря для России. Я не думаю, что они его смогут починить в ближайшее время, или будут этим заниматься», — отметил журналист.

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Поэтому, по его словам, нужно считать не цену этого корабля, а цену его замены.

«В этом случае это создание нового большого десантного корабля. В России есть производство этих кораблей. Аналогичный проект типа Иван Грен. Но его стоимость на уровне 2012 года превышала три миллиарда рублей. То есть речь будет идти где-то о сотнях миллионов долларов. И не факт, что вообще они смогут что-то сделать. Это крайне положительно, что его уничтожает именно такой дрон-камикадзе», — объяснил Катков.

4 августа в результате атаки украинских морских дронов на Новороссийск в Краснодарском крае РФ значительные повреждения получил большой десантный корабль россиян Оленегорский горняк. В СБУ в комментарии NV сообщили, что российское судно поразил их дрон с 450 килограммами тротила.

