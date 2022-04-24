«Рейтинг армии РФ резко падает». Во что превратилась «спецоперация» за два месяца и когда Украина пойдет в контрнаступление — Жданов 24 апреля, 16:11 Цей матеріал також доступний українською Украинский воин у уничтоженной российской техники (Фото:93-я ОМБр Холодный Яр/Facebook)

Радио НВ узнало у военного эксперта Олега Жданова, как российская «победоносная война» превратилась в смертельную ловушку с тысячами потерь благодаря героическому сопротивлению военных и гражданского населения в Украине.

Война России против Украины — главные события 24 апреля

— 22 апреля появилось сообщение, что ВСУ уничтожили управление 49-й общевойсковой армии РФ вблизи линии столкновения в Херсонской области, погибли два генерала. Это же нетипично, что так много убивают российских генералов?

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— Не совсем управление, а его часть — передовой командный пункт.

Дело в том, что ситуация в Вооруженных силах РФ настолько нестабильна в плане морального духа, мотивированности бойцов и устойчивости обороны, что командный состав вынужден находиться почти в первой линии обороны с тем, чтобы контролировать и влиять на обстановку. Мы это используем, чтобы нанести поражение, зная, что система управления — это основа боеспособности войск. Поэтому такова численность погибших высших и старших офицеров среди ВС РФ.

— Их есть кем заменить? Более 10 генералов уже были уничтожены на территории Украины, это же не срочники.

— Пошел счет на второй десяток, но заменить их есть кем — свято место пусто не бывает. Есть заместители руководителей или офицеры низшего звена — резерв всегда есть. Но человек, который становится на должность, должен ее принять — осознавать состояние дел и порядок выполняемых сейчас действий. Во время войны самое главное не нарушать и не начать перенастраивать систему управления под себя, чего практически ни один человек выполнить не может. Этот переходный период для нас лучший: пока человек осваивает должность, пока он начинает внедрять свои методы управления, в войсках ослабляется система управления и это может вызвать своеобразный хаос или путаницу.

— Мы можем оценить репутационные потери, которые несет российская армия, которая была «второй по мощи в мире»? Влияет ли это на то, как они ведут войну?

— Имиджевые, репутационные потери для российской армии очень велики. Внешне это вызывает то, что западные аналитики начинают переоценивать боевые возможности ВС РФ. Это очень хорошо, потому что рейтинг ВС России в мире резко падает.

Но это не влияет на ход боевых действий. Для нас главное, что имиджевые потери армии РФ, гибель генералов уничтожают мотивацию и моральный дух бойцов. Все же армия [РФ] — это система единоначалия, жесткая вертикаль: роль личности в армии на каждом уровне управления очень значительна. К примеру, если командир части был авторитетом для своих подчиненных и его убили, то авторитета больше нет, на что равняться? Они деморализуются.

— Иметь жесткую вертикаль — это современно для армии в 2022 году? Многие эксперты говорят, что современная война более горизонтальна.

— Это прошлый век, но армия — зеркало государства: что происходит в государстве, то происходит и в армии, все процессы отражаются. Если в стране тоталитарный режим, если в стране жесткая вертикаль власти, то это же происходит и в армии. Кстати, это в какой-то мере помогает нам, потому что они не могут проявить инициативу, отклониться от поставленной задачи. Они любой ценой пытаются выполнить приказ, приводящий к большим потерям и к неисполнению этого самого приказа.

— После обстрела Одессы погибли восемь человек, среди которых трехмесячный ребенок. Когда и почему они начали террор и убийства гражданского населения?

— Они перешли к террору в конце первой недели войны, когда операция блицкрига провалилась и поняли, что за трое суток Киев не взять, цели операции не достигнуты.

Они стали уничтожать не только гражданское население, но и инфраструктуру. Уничтожением страны они пытаются запугать и заставить нас сдаться, хотя на сегодняшний день это имеет обратный эффект.

— Готовы ли мы были к широкомасштабной войне, если к ней вообще было возможно подготовиться?

— Мы не полностью были готовы. Мы были предупреждены, я бы сказал. К этому нужно было начинать готовиться в 2015 году: после подписания Минских соглашений было ясно, что война вернется, потому что перемирие — это не окончание войны.

Мы были предупреждены, но не были готовы. Сегодня мы вытягиваем противостояние только за счет поддержки западными партнерами наших Вооруженных сил и нашей страны.

— Секретарь СНБО Алексей Данилов говорил, что мы не ожидали, что они пойдут на всех фронтах сразу, и нападения со стороны Беларуси. Он это охарактеризовал как удар в спину. Почему так?

— Вряд ли мы не ожидали. Есть Генеральный штаб ВСУ. Когда там прорабатывается план обороны страны, просчитывается несколько вариантов оборонной операции. Думаю, был просчитан и такой вариант. Дело в том, что мы не готовились к этому.

— Могли ли мы заминировать выходы из Крыма — Чонгар, Чаплынку, Каланчак? После аннексии Крыма Россия так поступила, чтобы украинские военные не могли пройти.

— Это все было заминировано, по крайней мере, до осени прошлого года: мосты — заминированы, проходы — заминированы, пути — заминированы, сооружения противотанковые — расставлены. Здесь по-другому нужно задавать вопрос: кто дал приказ все разминировать? В этом нужно разбираться.

— Советник главы Офиса президента Алексей Арестович сказал, что второй этап войны — так называемая битва за Донбасс — не продлится дольше двух-трех недель. Соглашаетесь с этим?

— Это классика планирования, организации ведения боевых действий. Наступательная операция армии рассчитана на 10−14 суток, не больше. Дальше нужно вводить новую армию в бой — второй эшелон. Второго эшелона на сегодняшний день в РФ нет.

С даты, когда мы сказали, что начались наступательные действия (не массированное наступление, они его так и не смогли организовать), отсчитываем 14 дней — это конечная дата, когда Россия может проводить активные наступательные действия. На больший [срок] нужно будет делать паузу и перегруппировать войска.

— Сможем ли мы использовать паузу, чтобы дать отпор, получить оружие и перейти в контрнаступление?

— Перегруппировку войск в любом случае нужно будет проводить, потому что мы будем переходить от оборонительных действий к наступательным, но не столь существенно, как РФ. Ей нужно восстанавливать боеспособность этих войск, которые сегодня участвуют в боевых действиях. Наша главная задача, которую мы очень неплохо выполняем, это нанесение потерь и лишение боеспособности подразделений российских войск.

Что касается поступления вооружения и подготовки к контрнаступательным действиям, так это происходит уже сегодня.

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