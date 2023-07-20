Директор ЦРУ требует, чтобы Украина избавилась от российских агентов и приезжал с перечнем фамилий — дипломат 20 июля, 15:27 Уильям Бернс в июне приезжал в Киев с перечнем фамилий российских агентов, рассказал Роман Бессмертный (Фото:Graeme Jennings/Pool via REUTERS/File Photo)

Дипломат Роман Бессмертный в интервью Radio NV рассказал, что директор ЦРУ Уильям Бернс требует, чтобы Украина избавилась от российских агентов, и приезжал в Киев с перечнем их фамилий.

Как сообщил Бессмертный в эфире Radio NV о визите Бернса в Киев, который состоялся в 10-х числах июня, стало известно 1 июля.

По его словам, со стороны директора ЦРУ «эти вещи (заявление о необходимости избавиться от резедентуры ФСБ — ред.) прозвучали прямо, открыто, в том числе с перечнем фамилий».

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«Это уже в третий раз Бернс, приезжая, называет фамилии людей, которые причастны к коррупционным схемам и к тем, кто сдают, скажем так, информацию, если мягко так скажем в этой ситуации, которую вы подняли. Здесь надо понимать то, что нынешнее молодое поколение политиков, которые пришли в Украину, они даже не представляют бэкграунда, который связан не только с фамилиями, которые вы только что назвали и со многими другими. Мы не найдем в истории Украины случая, когда в переговорах между украинским политическим руководством и российским, с российской стороны не назывались фамилии для назначения на определенные должности», — рассказал дипломат.

Бессмертный подчеркнул, что эти люди занимали ключевые позиции.

«Вы представляете, какая система разветвленных исполнителей в системе органов власти местного самоуправления в Украине долгое время держалась. Сейчас есть шанс. Идет, в связи с просто физиологическим порядком, смена поколений. Война добавила свою повестку дня. Здесь Бернс и его, скажем так, окружение, они абсолютно правы. Это едва ли не лучший способ сделать необходимые шаги для того, чтобы вычистить эту систему», — добавил он.

В конце января в СБУ заявляли, что с 24 февраля 2022-го разоблачили около 600 российских шпионов и агентов.

22 октября 2022 года стало известно, что СБУ задержала почетного президента компании Мотор Сич, экс-нардепа от Партии регионов Вячеслава Богуслаева в рамках дела о незаконных поставках компанией товаров военного назначения для российской штурмовой авиации.

24 октября Шевченковский райсуд Киева отправил Богуслаева под стражу. По данным программы Схемы, он с 2000 года имел российское гражданство, с 2002 года — квартиру в Москве.

Богуслаева задержали по подозрению в госизмене, а 28 марта сообщили о новом подозрении — в препятствовании законной деятельности ВСУ и другим военным формированиям (ст. 114−1 УК Украины). По данным правоохранителей, он приказал снять лопасти с вертолетов, чтобы ими не могли воспользоваться защитники Украины. Он до сих пор находится под стражей.

Бывшего начальника главного управления Службы безопасности Украины в АР Крым Олега Кулинича задержали во время спецоперации ГБР и СБУ 16 июля 2022 года.

По данным следствия, он сотрудничал с ФСБ РФ и получил оперативный псевдоним Котигорошко, а его деятельность курировал так называемый «политический офис» в Москве, который организовали по заданию российской спецслужбы экс-заместитель секретаря СНБО Владимир Сивкович и бывший глава Администрации президента Украины Андрей Клюев.

По версии следствия, еще до начала полномасштабного вторжения России Кулинич шпионил в пользу страны-агрессора, занимался расстановкой «своих людей» в правоохранительных органах Украины и подстрекал граждан к государственной измене.

Кулинича обвиняют по пяти статьям Уголовного кодекса Украины. Сейчас он находится под стражей, ему грозит до 15 лет тюрьмы.

