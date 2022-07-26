Польские дипломаты не будут участвовать в мероприятиях с представителями РФ и Беларуси — МИД 26 июля, 16:01 В Польше считают, что РФ и Беларусь должны быть изолированы от всех международных форумов и форматов (Фото:Nemesia Production/Unnsplash)

Польские дипломаты не будут участвовать в мероприятиях с представителями России и Беларуси, которые будут проходить на территории Польши.

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Павел Яблоньский в эфире Польского радио 24, пишет Wprost.pl.

«Россия должна быть предельно изолирована от всех международных форумов и форматов, в которых она может появиться. Мы приняли такое решение, что на любых мероприятиях, которые проходят в Польше, организованных любыми учреждениями, если будут появляться представители России, а также Беларуси, которая является союзником России, наши представители не будут появляться», — пояснил он.

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Яблоньский добавил, что Россия сегодня не является нормальным партнером.

«Россия сегодня не является нормальным партнером, это агрессор, нарушающий международное право», — резюмировал он.

С первого дня полномасштабного вторжения России в Украину Польша поддерживает Киев, оказывая военную помощь, а также принимая миллионы украинских беженцев.

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