Игаль Левин рассказал, почему конфликт посольства Украины с МИД Израиля может иметь позитивные последствия 27 июня, 15:56 Игаль Левин рассказал, что после дипломатического конфликта в Израиль приехал заместитель Валерия Залужного, а Кнессет решил провести заседание о пересмотре подхода к войне в Украине (Фото:Embassy of Ukraine in the State of Israel via Facebook)

Военный эксперт и офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин в интервью Radio NV рассказал, почему недавний конфликт посольства Украины с МИД Израиля может иметь позитивные последствия.

В эфире Radio NV Левин отметил, что украинское посольство действует правильно «в том плане, что всегда надо быть наглым, всегда надо требовать больше, чем есть, и стоять на своем».

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«Израиль помог с гуманитаркой, помог с тем, помог с этим, продал радары и так далее. Теперь надо следующий этап — опять требуем», — объяснил он.

Израильский МИД и его глава Эли Коэн, по словам военного эксперта, тоже действуют правильно, потому что нужно отстаивать свои интересы.

«Это называется диалектика. … И итог этого всего, что мы видим? Мы видим, что, например, заместитель Валерия Залужного сегодня прибыл в Израиль. Внезапно сегодня новость прилетела, я ее увидел, Евгений Мойсюк в Израиле. Плюс сегодня в 11 утра, то есть через полчаса, у Израиля с Киевом одинаковый часовой пояс, в 11 утра будет заседание Кнессета парламента Израиля, посвященный вопросу российско-украинской войны и пересмотру подхода», — обратил внимание Левин.

Военный эксперт добавил, что, несмотря на объективные аргументы против военной помощи Израиля Украине, сам он выступает за большую помощь Украине, в том числе оружием.

«Есть чем помогать, я уверен. Самый яркий пример — это снятия запрета с Elbit и Rafael, израильских фирм, и продажи 15 радаров RADA от фирмы. Был же запрет, не продавали в прошлом году, а тут сняли запрет и продали. Литовцы оплатили, нашлось, кому оплатить. Это же и Резников говорил: не нужно ничего нам давать даром, мы заплатим, разблокируйте возможность нам покупать. Вот я полностью выступаю за это, здесь Резников полностью прав, и есть что купить. Как эти радары куплены были, есть и другие системы, которые можно купить», — сказал он.

Левин выразил уверенность, что, с точки зрения стратегической перспективы, несмотря на все опасности, более тесное чотрудничество между Украиной и Израилем принесет больше выгод в будущем, в том числе и самому Израилю.

«В Израиле есть лобби среди военных, в том числе в высших эшелонах, которые как раз и выступают за помощь Украине именно военную, то есть передачу оружия. Есть такое лобби. Политический эшелон Израиля — он нет. У него вся эта стратегия — только гуманитарно помогаем и разблокировали только недавно Elbit и Rafael концерны на продажу», — рассказал военный эксперт.

По его словам, лобби военных выступает за «турецкую модель», объяснив, что турецкие компании продают Украине военную технику, «но там политически Эрдоган делает, что хочет».

«Я очень надеюсь, что это лобби, оно победит и выиграет. И то, что заместитель Залужного приехал в Израиль сегодня, он не просто так приехал. Это будут интересные договоренности. Посмотрим, чем закончится сегодняшнее заседание Кнессета парламента Израиля в 11 утра», — подытожил Левин.

25 июня посольство Украины в Израиле заявило на своей странице в Facebook, что Израиль «выбрал путь тесного сотрудниччества с Росиией, «приведя, в частности, следующие аргументы своей позиции:

два раунда переговоров на высоком уровне с МИД РФ;

участие израильских чиновников в дипломатическом приеме в Иерусалиме, организованном посольством России;

«вымышленные и спекулятивные предположения» премьер-министра Биньямина Нетаньяху относительно оружия, которое передают Украине;

отсутствие реакции на антисемистские заявления диктатора Владимира Путина;

так называемый нейтралитет, который « следует рассматривать как откровенно пророссийскую позицию».

После этого The Jerusalem Post сообщила, что МИД Израиля планирует вызвать посла Украины для разъяснений.

Глава ведомства Эли Коэн заявил, что, «несмотря на сложности в отношениях с Россией, Израиль стоял на стороне Украины с начала войны и продолжает до сих пор и даже голосовал на международных форумах за осуждение России».

Также, по словам Коэна, Израиль уже отправил в Украину «беспрецедентную гуманитарную помощь» на приблизительно $22 млн, а на этот год запланирована еще большая сумма.

На прошлой неделе Нетаньяху заявил, что Израиль не предоставляет Украине оружие, потому что опасается, что оно «попадет в руки Ирана», а также из-за «тесной военной границы с Россией». По его словам, «это не теоретическая возможность» и именно это «произошло с западными противотанковыми средствами, которые оказались возле границ Израиля».

Украинские власти неоднократно говорили, что ожидают от Израиля решений по военной помощи, в частности для защиты неба. В июне в МИД заявили, что израильские военные совместно с ВСУ внедряют в Украине систему предупреждения о ракетных атаках.