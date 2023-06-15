«Четырехголовый змей». Ось Минск-Москва-Тегеран-Пекин уже сформирована — дипломат 15 июня, 17:49 По мнению Романа Бессмертного, в союзе России, Беларуси, Китая и Ирана ведущую роль играет российский диктатор Владимир Путин (Фото:Sputnik/Alexey Filippov/Pool via REUTERS)

Экс-посол Украины в Беларуси Роман Бессмертный в интервью Radio NV заявил, что ось Минск-Москва-Тегеран-Пекин уже сформирована.

«Дело в том, что все лежит на поверхности. И Иран делает вид, что он не поставляет в Россию Shahed, он не поставляет ракеты, а Китай делает вид, что он не поставляет военную технику, что он не поставляет комплектующие для ракетных вооружений. То есть это только, скажем, вид подают. В чем заинтересована сегодня Москва? Не просто об этом говорить, а это показать и железобетонными канатами привязать к себе Пекин. А Пекин, находясь в колоссальной инвестиционной зависимости и от Европы, и США, он уже так юзает тот Си Цзиньпин на стуле, что он скоро штаны протрет», — сказал Бессмертный в эфире Radio NV.

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Дипломат выразил мнение, что без инвестиций Европы и США «вряд ли можно будет говорить о том, что Китай будет способен решать проблемы продовольственного обеспечения».

«Миру трудно сегодня признать то, что на самом деле сформирована ось Минск-Москва-Тегеран-Пекин. Но она сформирована, и надо готовиться к противодействию этой оси. Уже же видно как Иран натачивает свои войска на Ближний Восток. Уже видно как все больше и больше Китай угрожает Тайваню. То есть концептуальные, глобальные направления развития угроз, которые порождены агрессией Москвы против Украины, уже очевидны, понятны, в том числе как форму вот этого четырехголового змея», — подытожил он.

Также Бессмертный заявил, что Россия не является младшим партнером Китая, играет ведущую роль в этой четверке и будет играть ее, пока не уступит Китаю в ядерном оружии.

«Си Цзиньпин и его окружение как представители догматической красной диктатуры, они молятся тем же самым божкам, что и в Кремле. Для них страх — это как ключевое действие и в этой величине страха Пекин уступает Москве. Поэтому здесь ключевую роль, хотим мы того или не хотим, играет московский фюрер. И понятно, что можно анализировать экономические отношения и так далее, но я еще раз хочу обратить внимание всех на то, что это тоталитарные режимы. У них совсем другая шкала ценностей. У них совсем другие приоритеты и методология их реализации», — сказал дипломат.

Ранее президент Владимир Зеленский предположил, что Россия заявила о размещении ядерного оружия в Беларуси, потому что визит Си Цзиньпина был для нее неудачным, и Москва не получила от Китая никаких гарантий.

До этого заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква предполагал, что для России не оправдались две трети надежд на визит Си Цзиньпина в Москву.

20−22 марта Си Цзиньпин находился с визитом в Москве, став первым лидером, который встретился с российским диктатором Владимиром Путиным после того, как Международный уголовный суд выдал ордер на его арест. Они сделали ряд совместных заявлений и подписали два совместных документа — о планах экономического сотрудничества и углубления партнерства.

В то же время, не было сделано никаких публичных заявлений о предоставлении Пекином оружия и боеприпасов оккупационным войскам РФ для войны против Украины.