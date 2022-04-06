Военные преступления России. Действия войск РФ в Буче близки к геноциду — Джонсон 6 апреля, 15:42 Цей матеріал також доступний українською Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон (Фото:REUTERS/Toby Melville)

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщает, что преступления российских оккупантов в Буче и в других городах Украины близки к геноциду и пообещал ввести новые санкции против России. Об этом сообщает СNN.

Война России против Украины — главные события 6 апреля

«Боюсь, когда вы смотрите на то, что происходит в Буче, на свидетельства действий Владимира Путина в Украине, на мой взгляд, они не так уж и далеки от геноцида, неудивительно, что люди так реагируют», — сказал он.

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Джонсон также подчеркнул, что «было большой ошибкой не инвестировать в ядерную энергетику», комментируя зависимость западных стран от российских энергоносителей.

«Я не сомневаюсь, что международное сообщество, в первую очередь Великобритания, снова будет двигаться синхронно, чтобы ввести новые санкции и новые наказания в отношении режима Путина», — пообещал Джонсон.

2 апреля 2022 года мэр Бучи Киевской области Анатолий Федорук сообщил, что после освобождения города от российских оккупантов в братских могилах похоронили 280 человек. По его словам, улицы Бучи «усеяны телами».

Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщала, что с освобожденной от российских оккупантов территории Киевской области вывезли 410 тел убитых мирных жителей.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Международный уголовный суд и другие международные организации направить миссии в Бучу Киевской области, чтобы собрать доказательства военных преступлений против украинского народа.

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