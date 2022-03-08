«Если НАТО не может закрыть небо, закроем сами». Данилов призвал Запад предоставить Украине ПВО и самолеты 8 марта, 15:22 Цей матеріал також доступний українською Алексей Данилов (Фото:СНБО)

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов призвал Запад предоставить оружие Украине, чтобы закрыть воздушное пространство над страной на фоне полномасштабного вторжения РФ.

Об этом он заявил в Facebook во вторник, 8 марта.

Данилов подчеркнул, что мир сплотился вокруг Украины и поблагодарил «за каждый патрон, голос в защиту нашего государства и каждое слово в нашу поддержку».

«Но именно сейчас, в этот момент, в этот день, в эту минуту, мы нуждаемся в максимально быстрой и практической помощи, от оказания которой зависит украинская победа и не проигрыш Запада, это вопрос защиты украинского неба — передача боевой авиации и средств ПВО. От этого зависит, будет ли россия убивать наших детей и женщин, наших родителей и пожилых людей», — написал он в Facebook.

Секретарь СНБО добавил: если НАТО не хочет или не может закрыть небо над Украиной, «мы закроем его сами», но для этого страны должны предоставить Украине оружие, если оно «лежит в чехлах».

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Из-за начала полномасштабной войны, которую Россия начала против Украины 24 февраля, украинские власти подняли вопрос о закрытии НАТО неба над Украиной. Это предусматривает, что силы Североатлантического союза будут сбивать вражеские самолеты и ракеты в воздушном пространстве Украины. Президент Владимир Зеленский неоднократно обращался к НАТО с этой просьбой, однако в Альянсе последовательно говорят, что пока не готовы к такому шагу. По словам генсека Йенса Столтенберга, введение бесполетной зоны над Украиной может привести к полномасштабной войне в Европе.

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