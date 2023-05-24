Что может убедить США снять ограничение на применение F-16 по наземным целям в России — военный эксперт 24 мая, 19:56 Военный эксперт считает, что ограничение на применение F-16 по наземным целям в России может быть снято (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Эксперт Defence Express Иван Киричевский в интервью Radio NV рассказал, что может убедить США снять ограничение на применение F-16 по наземным целям в России.

«Американцы начинают говорить что-то о красных линиях, о недопустимости того, того, другого, когда боятся, что, возможно, военная акция подобного рода не будет иметь успеха. К примеру, попытка отбомбиться из F-16 по условным ракетным комплексам в районе Белгорода или по Энгельсу может потерпеть неудачу, не принести желаемого военного результата. И это будет иметь какие-то политические осложнения», — сказал Киричевский в эфире Radio NV.

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В то же время, по мнению военного эксперта, успешные атаки ракетами Storm Shadow по россиянам, которые будут приносить стратегические успехи украинским войскам, могут привести к тому, что мнение США изменится: «со временем вся эта история о том, что не бить из F-16 по наземным целям на территории РФ будет снята, потому что у западных союзников будет четкая уверенность: даже если Украина на такую акцию решится, она завершится результативно».

Авиаэксперт и ведущий научный сотрудник НАУ Валерий Романенко в интервью Radio NV объяснил, что Украина сможет сбивать российские самолеты над территорией РФ с помощью F-16, поскольку условие США — не использовать их по территории РФ — касается только наземных целей.

На фоне саммита G7 в Японии западные партнеры заговорили о формировании коалиции по передаче Украине истребители F-16, которые уже длительное время просит Киев.

Первым шагом станет обучение украинских пилотов. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак 19 мая объявил, что его страна, США, Нидерланды, Бельгия и Дания согласились участвовать в подготовке украинских пилотов на западных истребителях. Британия обещает начать учения уже летом. CNN писал, что решение о совместных тренировках поддержал президент США Джо Байден.

Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что украинские пилоты уже начали обучение на истребителях F-16. Позже он добавил, что к учениям присоединились несколько стран Европы, в частности, Польша. СМИ сообщали, что в правительстве Польши подтвердили эту информацию.

Издание Politico сообщило, что Киев может получить авиацию уже к осени.

Когда и сколько истребителей получит Украина, пока не объявлено.

В Белом доме заявили, что в ближайшие месяцы союзники будут работать над тем, чтобы определить, когда, кто и сколько самолетов передаст Украине. При этом истребители будут предоставляться при условии, что Украина не будет использовать их для ударов по территории РФ.