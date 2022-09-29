Детский омбудсмен РФ цинично заявила, что похищенные из Мариуполя дети «полюбили Россию». На Банковой отреагировали 29 сентября, 15:00 Мария Львова-Белова сделала циничные заявления о насильно депортированных из захваченного Мариуполя украинских детях (Фото:Скриншот видео Общественная палата РФ/YouTube)

Уполномоченная по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова заявила, что у похищенных из Мариуполя украинских детей негатив к стране-агрессору «преобразуется в любовь к России». На Банковой резко отреагировали на такие циничные заявления.

Как сообщает Медуза, речь идет о 30 сиротах из разрушенного российскими оккупантами Мариуполя, которых незаконно депортировали в РФ.

Львова-Белова утверждает, что дети по приезду пели гимн Украины и негативно отзывались о российском диктаторе Владимире Путине, но затем «интегрировались» в российских семьях.

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«Сначала дети негативно отзывались о президенте [России], говорили всякие гадости, пели гимн Украины. Есть вот этот некий какой-то негатив, может быть, в начале, но потом он преобразуется в любовь к России», — сказала она.

Детский омбудсмен также утверждает, что Россия вывезла детей-сирот, которых «оставили» приемные родители. При этом в мае появились факты о том, что российские оккупанты вывозят из Мариуполя детей, которые потеряли своих родителей.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк резко отреагировал на вранье Львовой-Беловой. Он назвал действия РФ по отношению к насильно вывезенным из Украины детям геноцидом.

«Белова заявила, что вывезенные в Россию (украденные) дети из Мариуполя поют гимн Украины и ругают Путина. „Мы это исправим“, — обещает она. Они вторглись, разрушили их город, убили родителей, а теперь лишают идентичности. Так выглядит геноцид. Нет, это мы все исправим», — написал он в Twitter.

В начале сентября уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что с начала полномасштабного вторжения РФ депортировала в свою страну более семи тысяч украинских детей. Пока Киеву удалось вернуть только 51 несовершеннолетнего.

«Россия делает все, чтобы наши дети не возвращались к нам, даже упростили свое законодательство относительно усыновления», — отметил он.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что до полномасштабного вторжения РФ планировала меры по фильтрации и депортации украинцев на захваченных территориях и использовала эти методы во время войны в Чечне.



