«Власть никто не обязывал». Как экс-министры объясняют передачу России 575 ракет, которыми сейчас обстреливают Украину — журналист-расследователь 7 августа, 12:30 NV Премиум Сбитая российская ракета Х-55, которую житель Киева обнаружил в своем огороде, май 2023 года (Фото:dsns.gov.ua)

Сергей Андрушко — один из авторов расследования программы Схемы о том, что Россия обстреливает Украину ракетами, которые Киев передал Москве в 1999 году, рассказал в интервью Radio NV, как бывшие министры объясняют решение о передаче этих ракет.

В эфире Radio NV Андрушко отметил, что всего Украина передала России 575 ракет.

По словам журналиста, соглашение подписал премьер-министр РФ в 1997 году, исполняющим обязанности которого на тот момент уже был Владимир Путин, и премьер-министр Украины Валерий Пустовойтенко.

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