Усиление изоляции агрессора: переговоры в Джидде дали Украине возможность напрямую поговорить со странами, имеющими связи с РФ — NYT 7 августа, 16:10 Встреча главы Офиса президента Украины Андрея Ермака с советником президента Южной Африки Сиднеем Муфамади в Джидде (Фото:Andriy Yermak via Twitter)

В прошлые выходные в Саудовской Аравии состоялись переговоры о войне РФ против Украины высших чиновников из более 40 стран, некоторые из которых, в частности, Индия и Китай, имеют тесные связи с Россией. Украина на них получила шанс напрямую обратиться к представителям стран, которые пытаются дистанцироваться от войны, пишет New York Times.



Издание отмечает, что если Украине удастся заручиться поддержкой хотя бы некоторых из них, это еще больше изолирует Россию.

«Проблеском прогресса» NYT называет участие в этом саммите Китая, который не участвовал в предыдущих переговорах в июне. Китай уже дал понять, что он готов принять участие в третьем раунде переговоров, который может предшествовать встрече глав государств, сообщил изданию чиновник из ЕС.

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В статье отмечается, что встреча в Джидде была сосредоточена на некоторых элементах плана президента Украины Владимира Зеленского. По словам европейского чиновника, ее участники согласились создать рабочие группы для решения таких вопросов, как глобальная продовольственная безопасность, ядерная безопасность, экологическая безопасность, гуманитарная помощь, освобождение военнопленных и возвращение детей, разлученных со своими семьями.

Глава Офиса президента Андрей Ермак за последние два дня провел двусторонние встречи с представителями более 30 стран, в частности США, Великобритании, Германии, Турции, Южной Кореи, Саудовской Аравии и Южной Африки. О встрече с представителями Китая или Индии он не сообщал.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк 7 августа рассказал, что «одним из самых сложных вопросов» на полях саммита в Джидде было то, что не все страны понимают, почему РФ должна покинуть территории Украины для завершения войны.

5 августа в Джидде (Саудовская Аравия) стартовали двухдневные переговоры по украинской формуле мира, участие в которых принимали высокопоставленные чиновники и дипломаты из около 40 стран. В саммите принимали участие в том числе и представители Индии и Китая. А вот Россию туда не пригласили.

Заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква сообщал, что задача переговоров в Джидде — распределить между странами-участниками пункты украинской формулы мира.

Это уже вторая подобная встреча — предыдущая проходила в июне в датском Копенгагене.

В ноябре 2022 года на саммите G20 президент Владимир Зеленский представил формулу мира из десяти пунктов, которая включает восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск, освобождение всех пленных, трибунал для виновных в агрессии и гарантии безопасности для Украины.



Киев предлагает иностранным партнерам взять на себя лидерство в одном из пунктов плана.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что все страны-участники встречи в Саудовской Аравии по формуле мира для Украины проявили приверженность принципам ООН и уважения к суверенитету и территориальной целостности.

