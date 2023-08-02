«Резников выстраивал Рамштайн». Нардеп Костенко объяснил, почему новому министру обороны будет трудно 2 августа, 15:41 Ллойд Остин и Алексей Резников перед 13-й встречей в формате Рамштайн в Брюсселе (Фото:Вирджиния Майо/Пул через Reuters)

Секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко в интервью Radio NV рассказал, почему новому министру обороны Украины в случае отставки Алексея Резникова будет трудно наладить сотрудничество с западными партнерами.



«Будет тяжело новому министру, кто бы он ни был, — военный или гражданский. Потому что Резников в теме с начала войны. Резников по факту выстраивал эту систему, в том числе и систему Рамштайн. И он там уже как свой. Если даже там представители других стран меняются, то Резников там постоянно», — сказал Костенко в эфире Radio NV.

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Он добавил, что связи Резникова по состоянию на сейчас важны, и в случае замены министра обороны, Резникова все равно нужно будет «как-то к этому приобщать».

По словам нардепа, кого бы ни назначили на эту должность, ему придется коммуницировать с военными, в частности с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли, а также с главой Пентагона Ллойдом Остином.

«Это военные люди, генералы, с которыми нужно говорить практически на одном языке для того, чтобы понимать, что тебе нужно. Потому что иногда слушаешь гражданских людей, даже которые были крупными менеджерами, они элементарных вещей относительно армии не понимают. А это важно в воюющей стране. Поэтому, конечно, пройдет некоторое время, пока люди, скажем, к этому привыкнут, пока они в это войдут. И это, конечно, будет не в плюс нашему государству — в тот момент, когда это будет происходить», — подчеркнул Костенко.

Слухи о возможной отставке Алексея Резникова появились на фоне коррупционного скандала в Минобороны относительно закупки продуктов для ВСУ по завышенным ценам и подозрения нескольким топ-чиновникам министерства в хищении средств.

5 февраля появилась информация, что Резникова планируют перевести в Минстратегпром (вместо Павла Рябкина), а на его место назначат руководителя ГУР МО Кирилла Буданова. Сам Резников говорил, что подаст в отставку, если президент Владимир Зеленский примет такое решение.

На следующий день глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что Резников пока остается на своей должности. 7 февраля на фоне слухов об отставке министр поблагодарил за конструктивную критику и заявил о дальнейшем укреплении обороны. Он анонсировал перезагрузку антикоррупционного управления Минобороны.

1 августа нардеп Алексей Гончаренко заявил, что Резникова могут уволить с должности министра обороны и назначить послом в Великобритании.

В ответ спикер МИД Украины Олег Николенко призвал нардепов «не заниматься кадровыми назначениями».