Перестанут ли США оказывать помощь Украине, если на следующих выборах победит Трамп — политолог 22 апреля, 08:21 NV Премиум Дональд Трамп на ежегодной встрече Национальной стрелковой ассоциации в Индиане, 14 апреля 2023 года (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)

Профессор политологии Ратгерского университета (США) Александр Мотыль в интервью Radio NV рассказал, прекратят ли США оказывать помощь Украине, если на президентских выборах в 2024 году победит Дональд Трамп.

В эфире Radio NV Мотыль заметил, что победитель выборов определится только в ноябре 2024 года, «а до этого еще много времени — неизвестно, что за это время произойдет».

Политолог также назвал победу Трампа «неправдоподобной».

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