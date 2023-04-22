Перестанут ли США оказывать помощь Украине, если на следующих выборах победит Трамп — политолог

22 апреля, 08:21
NV Премиум
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Дональд Трамп на ежегодной встрече Национальной стрелковой ассоциации в Индиане, 14 апреля 2023 года (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)

Дональд Трамп на ежегодной встрече Национальной стрелковой ассоциации в Индиане, 14 апреля 2023 года (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)

Профессор политологии Ратгерского университета (США) Александр Мотыль в интервью Radio NV рассказал, прекратят ли США оказывать помощь Украине, если на президентских выборах в 2024 году победит Дональд Трамп.

В эфире Radio NV Мотыль заметил, что победитель выборов определится только в ноябре 2024 года, «а до этого еще много времени — неизвестно, что за это время произойдет».

Политолог также назвал победу Трампа «неправдоподобной».

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Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Украина-Россия Военная помощь Украина-США Дональд Трамп Война в Украине Российско-украинская война Война России против Украины радио NV выборы президент США 2024

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