«НАТО не может». Эксперт назвал две страны, гарантии безопасности от которых необходимы Украине 23 апреля, 08:04 NV Премиум Голубь пролетает мимо флага Украины в Часовом Яру неподалеку от Бахмута, 11 апреля 2023 года (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Глава ОО Украина в НАТО Юрий Романюк в интервью Radio NV назвал две страны, гарантии безопасности от которых необходимы Украине для вступления в НАТО.

«Конкретные страны — члены НАТО готовы предоставлять Украине гарантии безопасности в той или иной степени, которые на сегодняшний день, условно говоря, определяются между Банковой и конкретными этими странами. Так как, например, страны НАТО обеспечивали безопасность до момента вступления Швеции и Финляндии в НАТО, они обеспечивали их безопасность. Так гарантировали США, гарантировала Британия, гарантировали страны Балтии, Польша и так далее Норвегия, которые были на тот момент членами НАТО», — отметил Романюк в эфире Radio NV.

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Он подчеркнул, что сам Альянс таких гарантий давать не может.