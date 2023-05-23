До полноправного членства в НАТО Украине должны предоставить гарантии безопасности как минимум две ядерные державы — Огрызко 23 мая, 20:01 Штаб-квартира НАТО в Брюсселе (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в интервью Radio NV заявил, что до полноправного членства в НАТО Украине нужны гарантии как минимум двух ядерных держав — США и Великобритании.

«Я думаю, не надо изобретать велосипед, искать какие-то многослойные, многоуровневые и другие конструкции. Надо поступить, как это было в уже упомянутых случаях с Финляндией и Швецией. США и Великобритания предоставляют гарантии как две ядерные державы. Если к этому присоединится еще и Франция — прекрасно. И этого достаточно. … И за этот период, пока будет идти процесс оформления вступления, Украина будет под ядерным зонтиком этих двух или трех стран», — сказал Огрызко в эфире Radio NV.

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Бывший глава МИД Украины также отметил, что полномасштабное вторжение России в Украину привело к осознанию руководителями Украины, что лучшей гарантией ее безопасности является членство в НАТО.

15 мая 2023 года Зеленский призвал НАТО принять «положительное политическое решение» о членстве Украины.

9 мая генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все союзники согласны с тем, что двери НАТО остаются открытыми для Украины, но он пока не может сообщить о сроках ее вступления в Альянс.

20 апреля во время встречи со Столтенбергом в Киеве президент Украины подчеркнул, что «барьеров для принятия политических решений» относительно членства Украины в Альянсе нет.

Генсек НАТО заявил, что все страны согласны с тем, что Киев присоединится к блоку, но сейчас фокусируются на победе Украины в развязанной Россией полномасштабной войне.

Столтенберг также пригласил украинского президента на саммит в Вильнюсе, который состоится 11−12 июля.