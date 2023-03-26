«Папка толщиной 10 сантиметров». Чехия предложила свое оружие Украине в первый день войны — чешский журналист 26 марта, 08:16 Акция в Праге в день годовщины вторжения России в Украину (Фото:REUTERS/David W Cerny)

Чешский журналист Ондра Соукуп в интервью Radio NV рассказал, что Чехия предложила свое оружие Украине в первый день полномасштабного вторжения России.

«Тогдашний посол Украины в Чехии Евгений Перебыйнис, который сейчас является заместителем министра иностранных дел, вспоминал, что уже в первый день войны к нему пришел заместитель министра обороны Чехии, принес папку толщиной 10 сантиметров и сказал: «Мы боялись, что что-нибудь такое произойдет, поэтому сделали полный список оружия, которое имеет чешская армия. Вот, пожалуйста, выбирайте. Мы постараемся вам как можно быстрее отправить“. Таким образом, все оружие, особенно бывшего советского производства, оно фактически уже в Украине», — сказал Соукуп в эфире Radio NV.

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Он добавил, что сейчас нужно производить новое вооружение и боеприпасы.

Чехия входит в топ-5 стран по объему помощи Украине. В конце февраля в Минобороны Чехии сообщили, что отправили в Украину в течение прошлого года

пять машин химической разведки,

47 автомобилей,

27 518 снарядов в артиллерию,

12 гранатометов,

4 900 снарядов для реактивных установок,

8 022 бронемашины,

128 минометов,

17 400 мин,

291 зенитную установку,

30025 пистолетов,

11 233 дальнобойных снарядов ручного огнестрельного оружия,

более 4 миллионов патронов к ручному огнестрельному оружию.

Министерство также предоставило военно-медицинское оборудование, средства радиационной, химической и биологической защиты, военную технику и запасные части.

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Посол Чехии в Украине Радек Матула в начале марта 2023 рассказал Radio NV, что его страна предоставила украинским защитникам возможность пройти подготовку и непосредственно снаряжение на сумму примерно $445 млн, а еще на $1,34 млрд в Украину были поставлены материалы на основании лицензий, выданных чешским производителям военной техники и боеприпасов.

Также в Чехию, население которой составляет 10,5 млн человек, выехали полмиллиона украинских беженцев.