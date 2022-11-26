Чехия готова принять десятки тысяч беженцев из Украины зимой 26 ноября, 05:03 Число беженцев в Евросоюзе может возрасти до пяти миллионов (Фото:HejUkraina/Twitter)

Чехия готовится к новой возможной волне беженцев из Украины. В настоящее время страна может принять только десятки тысяч человек.

Об этом заявил министр внутренних дел Вит Ракушан, сообщает Czech Radio.



По словам министра, зимой Чехия не готова принять беженцев в предыдущих количествах, но на несколько десятков тысяч мест хватит. Сейчас правительство готовит сценарий кризисного типа размещения перемещенных лиц и призывает о помощи весь Евросоюз и страны, которые перегружены меньше Чехии.

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«Пока мы не сталкиваемся с большой волной беженцев. Какое-то количество людей прибывает, но надо отметить, что многие уже покинули территорию Чехии. Они вернулись в Украину и ждут, что будет зимой», — отметил чиновник.

Количество украинцев в Чехии составляет от 3,4 до 3,7% населения, то есть от 355 до 390 тысяч человек, а количество выданных виз временной защиты составляет 460 тысяч. Таким образом, Чехия приняла самое большое количество беженцев на душу населения в ЕС.