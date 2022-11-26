Чехия готова принять десятки тысяч беженцев из Украины зимой

26 ноября, 05:03
Поделиться:
Число беженцев в Евросоюзе может возрасти до пяти миллионов (Фото:HejUkraina/Twitter)

Число беженцев в Евросоюзе может возрасти до пяти миллионов (Фото:HejUkraina/Twitter)

Чехия готовится к новой возможной волне беженцев из Украины. В настоящее время страна может принять только десятки тысяч человек.

Об этом заявил министр внутренних дел Вит Ракушан, сообщает Czech Radio.

По словам министра, зимой Чехия не готова принять беженцев в предыдущих количествах, но на несколько десятков тысяч мест хватит. Сейчас правительство готовит сценарий кризисного типа размещения перемещенных лиц и призывает о помощи весь Евросоюз и страны, которые перегружены меньше Чехии.

Видео дня

Читайте также:

В Германии используют украинский язык на работе только 16% украинцев (Фото:depositphotos/halfpoint) Исследование. Большинство украинских беженцев в Польше могут общаться на работе на украинском

«Пока мы не сталкиваемся с большой волной беженцев. Какое-то количество людей прибывает, но надо отметить, что многие уже покинули территорию Чехии. Они вернулись в Украину и ждут, что будет зимой», — отметил чиновник.

Количество украинцев в Чехии составляет от 3,4 до 3,7% населения, то есть от 355 до 390 тысяч человек, а количество выданных виз временной защиты составляет 460 тысяч. Таким образом, Чехия приняла самое большое количество беженцев на душу населения в ЕС.

Читайте также:
Льготы отменят, насколько это критично. В каких условиях и за чей счет проживают украинские беженцы в Польше — опрос, инфографика
Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Чехия Евросоюз Беженцы Война в Украине Статус беженца Украина-Чехия Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X