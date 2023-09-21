Климкин рассказал о новом требовании республиканцев к Зеленскому 21 сентября, 17:29 Владимир Зеленский в Конгрессе США перед личной встречей со спикером Палаты предмтавников респуликанцем Кевином Маккарти, 21 сентября 2023 года (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью Radio NV рассказал о новом требовании республиканцев к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

«Маккарти четко говорит, что республиканцам, в частности ему, нужны две вещи. … Первое — это подотчетность. То есть, покажите нам, куда идут деньги, и что это эффективное использование наших денег. Причем не так, чтобы мы это поняли, а чтобы мы могли сказать своим избирателям, которые имеют симпатию к украинцам и к Украине, к украинской нации. Но дайте нам аргументы, чтобы сказать, почему мы голосуем, поскольку начинается избирательный процесс. И второе — это стратегия победы. Обратите внимание, раньше Маккарти и республиканцы говорили только о первом», — рассказал Климкин в эфире Radio NV.

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Экс-министр отметил, что стратегия победы, которую начали требовать от Украины — «это важная история».

«Это, во-первых, стратегия победы, которая должна быть ограничена во времени. Поскольку продать, извините за цинизм, стратегию, которая движется на бесконечно лет вперед, конгрессменам сложно. Второй момент. Она не должна содержать фундаментальных эскалаций. А согласитесь, выиграть войну без того, чтобы начинать серьезно воевать с эскалациями — это сложно. И третье. Американцы не хотят переходить „болевые пороги“. А без этого никак, поскольку победа - она только комплексная», — пояснил он.

Климкин добавил, что стратегия победы Украины не может быть только милитаристской.

«Посмотрите, сколько сейчас стоит нефть. И посмотрите, как начали заключаться контракты на больше, чем предел, который установлен Большой семеркой в 60 долларов. И это означает, что кремлевский режим получает дополнительные деньги на то, чтобы эту всю войну финансировать. А это для Путина простое правило: если я получаю деньги, значит Запад мне это позволяет. Если Запад позволяет, я могу Запад пересидеть, не поднимая ставки. А если так, то время работает на меня. Примерно так на пальцах, очень упрощенная логика, что от этого получает Путин», — отметил он.

19 сентября спикер Палаты представителей США, республиканец Кевин Маккарти не сказал, будет ли обещать одобрение дополнительных средств на помощь Украине во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на этой неделе. По словам Маккарти, у него есть «вопросы» к украинскому президенту.



«Зеленского разве избирали в Конгресс? Он что, наш президент? Я не должен ему ничего обещать… Я к нему [Зеленскому] имею вопросы. Где подотчетность по средствам, которые мы уже потратили? Какой план победы? Думаю, это то, что хотят узнать американцы», — заявил он.