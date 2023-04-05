Резников назвал три ресурса, в которых Россия испытывает дефицит 5 апреля, 15:00 Воронка от российской ракеты после недавнего обстрела Часового Яра в Донецкой области, 2 апреля 2023 года (Фото:REUTERS/Violeta Santos Moura)

Министр обороны Алексей Резников в интервью NV назвал три ресурса, в которых Россия испытывает дефицит.

Об этом Резников рассказал, комментируя выводы британской разведки о том, что Россия возвращается к стратегии обороны.

Министр обороны также объяснил, дефицит каких ресурсов РФ может расти и за счет чего страна-агрессор пытается этот дефицит покрывать.

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