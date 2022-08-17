«Прекрасно понимаю разочарование». Экс-генсек ООН посетил Бучу и ответил на критику организации

17 августа, 01:12
Экс-генсекретарь ООН Пан Ги Мун и бывший президент Боливии Хуан Мануэль Сантос Кальдерон увидели следы военных преступлений России в Киевской области (Фото:The Elders / Twitter)

Экс-генсекретарь ООН Пан Ги Мун и бывший президент Боливии Хуан Мануэль Сантос Кальдерон увидели следы военных преступлений России в Киевской области (Фото:The Elders / Twitter)

Бывший генеральный секретарь ООН (2007−2016 годы) Пан Ги Мун во время визита в Украину прокомментировал критику организации, в которой страна-агрессор Россия до сих пор остается постоянным членом Совета безопасности с правом вето.

Как сообщает Суспільне, во вторник, 16 августа, Пан Ги Мун вместе с бывшим президентом Боливии Хуаном Мануэлем Сантосом Кальдероном посетили Украину и приехали в Бучу Киевской области, где российские военные совершили массовое убийство мирных жителей.

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Экс-президент Боливии сказал, что они были поражены увиденным в Буче и всем сердцем поддерживают жертв войны. Он заявил, что такой жестокой агрессии против гражданских не было со времен Второй мировой войны, и подчеркнул, что российские преступления нужно осудить на всех уровнях.

«Я прекрасно понимаю разочарование со стороны людей по всему миру, я уже не говорю о странах, когда один из постоянных членов Совета Безопасности [ООН] совершает эту агрессию. Соответственно, международный механизм не смог как-то среагировать на это через право вето…

Проведение определенной реформы требует согласования всех постоянных стран — членов, однако это не означает, что ООН ничего не делает. ООН внесла действительно мощный вклад, чтобы обеспечивать защиту прав людей, а также продвигать мощные изменения", — заявил бывший генсекретарь ООН.

https://twitter.com/bankimooncentre/status/1559480397964185606
https://twitter.com/TheElders/status/1559471944352800768

Пан Ги Мун объяснил, что страны — члены ООН последние 20 лет обсуждали реформу Совбеза, но не смогли продвинуться из-за нежелания постоянных членов Совбеза создавать ограничения для права вето.

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Как сообщает пресс-служба Офиса президента, во время встречи с главой украинского государства Владимиром Зеленским экс-генсек выразил надежду, что система ООН «найдет ответ на ужасную ситуацию с нарушением прав и убийствами людей в Украине».

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Нынешний генсекретарь ООН Антониу Гутерреш 18 августа во второй раз с начала полномасштабной войны посетит Украину и примет участие в переговорах с Зеленским и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом во Львове.

Во время выступления перед Совбезом ООН 5 апреля 2022 года президент Украины предложил органу «либо показать, как можно переформатироваться и реально работать ради мира», либо самораспуститься.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   ООН Пан Ги Мун Буча Совбез ООН Военные преступления РФ Война России против Украины

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