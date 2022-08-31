«Угроза для НАТО». В Бундесвере предупредили, что у России есть ресурсы для открытия второго фронта 31 августа, 21:44 Эберхард Цорн (Фото:Bundeswehr / Twitter)

Генерал Эберхард Цорн, возглавляющий оборону Германии, призвал не недооценивать военную мощь страны-агрессора России и заявил, что у нее есть потенциал для открытия второго фронта.

В интервью Reuters, опубликованном в среду, 31 августа, генеральный инспектор Бундесвера сказал, что основная часть сухопутных войск России сосредоточена в Украине, но «даже в этом случае мы не должны недооценивать [их] потенциал для открытия второго театра военных действий».



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«Большая часть российского флота еще не задействовалась в войне против Украины, а российские военно-воздушные силы до сих пор обладают значительным потенциалом, что также представляет угрозу для НАТО», — утверждает Цорн.

По словам генерала, у российских оккупантов до сих пор огромное количество боеприпасов, которые, хоть частично старые и неточные, наносят большие разрушения украинской гражданской инфраструктуре. Он также сказал, что страна-агрессор «продвигается вперед» при поддержке массированного артиллерийского огня, хотя наступление и замедлилось.

«Россия вполне способна расширить конфликт в региональном масштабе… То, что это было бы очень неразумным поступком со стороны России, — это совсем другая история», — считает он.

Ранее издание Politico сообщило, что Черноморский флот РФ, который некогда считался ключевым для попыток России захватить Украину, сейчас разбит и используется только в качестве «оборонительной силы» и для периодических ракетных ударов.

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