Бундестаг одобрил поставки тяжелого вооружения Украине 28 апреля, 12:26 Цей матеріал також доступний українською Депутаты Бундестага поддержали предоставление Украине тяжелого вооружения большинством голосов (Фото:Pexels / Pixabay)

Немецкий Бундестаг одобрил поставки тяжелого вооружения Украине для защиты на фоне полномасштабного вторжения России.

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Как сообщает Spiegel, такое решение поддержали 586 депутатов, 100 высказались против, еще семь воздержались.

Отмечается, что предоставление вооружений поддержали партии правящей коалиции Германии и блок ХДС/ХСС.

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Этому решение предшествовали часовые дебаты.

Документ теперь позволяет правительству Германии «поставлять Украине эффективное, в том числе тяжелое оружие и сложные системы производства Германии». Экспорт вооружений должен обсуждаться в тесном обмене мнениями с партнерами по НАТО.

Президент Владимир Зеленский призывал срочно передать Украине тяжелую артиллерию, тяжелую бронетехнику, системы ПВО и самолеты, чтобы наша страна могла продолжать защищаться от российской агрессии.

Позже он заявил, что, несмотря на увеличение военной помощи западных союзников, у Вооруженных Сил Украины все еще недостаточно тяжелого вооружения для подавления российской армии. 22 апреля Зеленский сказал, что партнеры начали передавать Украине то оружие, о котором она просила.



Поставки оружия Украине: что не так с позицией Германии

Германия многие годы после начала Россией войны на Донбассе отказывалась поставлять Украине оружие. В Берлине это объясняли стремлением избегать эскалации и разрастания конфликта. Вместе с тем по данным журналистов-расследователей, Германия в то же время продавала военные товары России, даже несмотря на эмбарго на продажу оружия РФ после 2014 года.

После начала полномасштабной войны РФ против Украины 24 февраля 2022 года Германия изменила свою политику по поставкам оружия Украине. За первый месяц вторжения (на конец марта) Германия поставила Украине вооружений и оборонных товаров на сумму 186 млн евро. Среди них были гранатометы, зенитные ракеты, пулеметы и боеприпасы, однако не было тяжелого вооружения: танков и бронетехники, вертолетов и истребителей, артиллерии.

Украина выразила готовность приобрести у Германии 100 самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000 (оборудованы пушкой калибра 155-мм). Предполагалось, что в случае такой закупки Бундесвер впоследствии заменит эту технику на новые бронированные гаубицы. Аналогично Украина рассчитывала закупить немецкие боевые машины пехоты Marder непосредственно у их производителя — немецкой компании Rheinmetall.

Однако правительство канцлера Шольца прохладно отнеслось к таким идеям, озвучив за последние недели целый ряд причин, якобы препятствующих поставкам тяжелого оружия в Украину: он заявлял, что возможности Берлина поставлять оружие из запасов Бундесвера «достигли предела», о необходимости согласовать это решение с НАТО и стремлении «предотвратить большее зло».

Шольц объявил о намерениях финансировать прямые поставки оружия Киеву от немецких производителей: правительство ФРГ выделило 2 млрд евро на новую военную технику, «в основном для помощи Украине». Однако вскоре стало ясно, что на практике это решение выглядит совсем иначе: Украине предназначался бы всего 1 млрд евро, причем предоставление оружия предполагало сложную схему.

Украина просила включить в этот пакет помощи танки Leopard, бронемашин Marder, Puma, GTK Boxer и TPz 1 Fuchs, а также реактивные системы залпового огня, противокорабельные ракеты, противотанковые комплексы Milan и Spike. Однако, по информации СМИ, из этого списка канцлер вычеркнул все тяжелое вооружение.

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