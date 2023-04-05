«Зрады не будет». Резников заверил, что переговоры с Россией начнутся только после полного вывода войск из Украины 5 апреля, 16:48 Покрытые кровью очки в Константиновке после российского обстрела жилых домов в этом городе (Фото:REUTERS/Violeta Santos Moura)

Министр обороны Украины Алексей Резников заверил, что условия переговоров с Россией не изменятся, и переговоры могут начаться только после полного вывода российских войск из Украины.

Отвечая на вопрос NV о том, может ли Украина подписать очередные мирные договоренности с Россией, если контрнаступление не достигнет поставленных целей, Резников сказал, что не верит в это по нескольким причинам.

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«Первая — очень простая, субъективная. Я два года был в переговорах с россиянами в Минском процессе как участник украинской делегации, помогал в Нормандском формате. Поэтому могу вам сказать: мы не верим россиянам, не верим, потому что они не выполняют обязательства, не сдерживаются обещаний», — сказал министр.

Он также напомнил заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что он не будет вести переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным.

«Это было сделано публично, я своему президенту верю, я знаю его позицию, знаю его уверенность. Это не бравада, он так считает, он в это верит и держит эту позицию», — подчеркнул Резников.

Министр обороны также убежден, что на переговоры с РФ не пойдет украинский народ.

«Если вы почитаете все последние социологические исследования, то все за победу, за освобождение наших территорий, никто не будет договариваться. Они нас в тьму хотели забросить зимой, в холод. Вы же помните «Без света, без воды, без тепла, но без вас» – это наш ответ», – сказал он.



Кроме того, Резников отметил, что мнение народа «отражает парламент».

«Поэтому все наши партнеры должны понимать: мы не будем идти на компромиссы. Мы готовы к переговорам по мирному плану президента — россияне выводят свои войска с территории Украины полностью, мы садимся и говорим о репарациях, контрибуциях, как они будут платить за все, что разрушили, мы говорим о создании Международного Трибунала и так далее. Так что ничего не изменится при любых обстоятельствах. Позиция президента, народа, позиция партнеров, моя личная позиция – мы все совпадаем, зрады не будет», – подытожил министр.

30 сентября 2022 года президент Украины ввел в действие решение СНБО о невозможности переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. Это стало ответом на попытку аннексии захваченных украинских территорий.

По данным опроса Цнтра Разумкова, проведенного в феврале-марте 2023 года, 72% украинцев не считают переговоры с Россией действенным способом достижения мира.