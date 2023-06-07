ВСУ готовы к контрнаступлению, но война будет продолжительной — генерал Милли 7 июня, 00:18 Руководитель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Боевые действия в Украине в последнее время стали более интенсивными. ВСУ хорошо подготовлены к контрнаступлению, но война будет продолжаться еще долго.

Об этом заявил руководитель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли, передает AP.



«Подобно битве за Нормандию, или любому другому великому сражению, война — это плата. Будут дни, когда вы будете наблюдать большую активность, а будут дни, когда активности будет очень мало. Будут наступательные действия и действия защиты. Поэтому это будет двусторонняя борьба в течение длительного времени», — заявил Милли.

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По оценкам генерала, украинские силы хорошо защищали свою страну с момента полномасштабного российского вторжения. Обучение и оружие, которые впоследствии предоставили союзники, хорошо подготовили украинских военных к проведению контрнаступательных действий.

5 июня руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона заявила, что российские оккупанты морально истощены долгим ожиданием контрнаступления ВСУ и заметно нервничают.

В опубликованном 3 июня интервью The Wall Street Journal президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к контрнаступлению.