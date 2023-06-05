Будет ли демилитаризованная зона в РФ и превентивный удар по Беларуси — прогноз Рахманина 5 июня, 16:44 NV Премиум Удар Легиона Свобода России по военным целям в Новой Таволжанке в Белгородской области РФ (Фото:Freedom Of Russia Legion/via REUTERS)

Член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин в интервью Radio NV спрогнозировал, будет ли в России демилитаризованная зона и нанесут ли ВСУ превентивный удар по Беларуси.

В эфире Radio NV Рахманин отметил, что для создания демилитаризованной зоны необходимо, чтобы кто-то зашел на эту территорию.

«Для того, чтобы ее демилитаризовать, сначала надо ее, извините, захватить. Это означает, что туда, [например], заходят украинские Вооруженные силы», — сказал нардеп.

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