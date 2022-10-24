Буданов оценил угрозу наступления на западные области Украины со стороны Беларуси 24 октября, 09:45 Беларусь перебрасывает технику к границе с Украиной (Фото:Минобороны Беларуси/Telegram)

Потенциальная угроза нового наступления со стороны Беларуси есть вдоль границы с Украиной, заявил глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

«Есть ли потенциальная угроза со стороны Беларуси? Потенциально есть. Это ведь тоже ни для кого не секрет. Россияне сейчас перебрасывают туда определенное количество подразделений. Но то, что они заявляют, и то, что они перебрасывают по факту — это совершенно разные вещи», — отметил он в интервью УП.

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Глава ГУР подчеркнул, что пока нет никаких признаков создания любого формата ударных группировок. На сегодня россияне завезли туда около 3200 человек. При этом Беларусь всю свою технику из баз долгосрочного хранения отправляет в Россию.

«То есть физически, чем они с нами будут сейчас воевать? Я не понимаю. И так же не понимают они», — резюмировал Буданов.

10 октября белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва договорились о развертывании региональной группировки войск. Лукашенко заявил, что основу группировки будут составлять dооруженные силы Беларуси. В то же время он поручил принять и разместить «не одну тысячу» российских военных на территории республики.



15 октября в vинобороны Беларуси сообщили о прибытии на территорию республики «первых эшелонов» с российскими военнослужащими, входящими в состав так называемой региональной группировки войск РФ и РБ.



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По данным СМИ, Лукашенко решил начать скрытую мобилизацию в Беларуси. 13 октября парламент РБ в первом чтении принял законопроект, которым предлагается ограничить выезд из страны для граждан.



Диктатор Александр Лукашенко отрицает, что в Беларуси проводится скрытая мобилизация. Также, по его словам, он не готовится к войне.

В Генштабе ВСУ сообщили, что угроза возобновления наступления РФ на Украину на северном фронте растет. Однако целью агрессора будет не Киев. В этот раз направление наступления может быть изменено на запад белорусско-украинской границы для перерезания основных логистических артерий поставки вооружения и военной техники Украине от стран-партнеров