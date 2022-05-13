Миру надо готовиться, что война в Украине будет долгой — глава МИД Франции 13 мая, 13:00 Цей матеріал також доступний українською Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан (Фото:Ludovic Marin/Pool via REUTERS)

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что мировым лидерам нужно подготовиться к тому, что война в Украине затянется.

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По его словам, эта война вызовет серьезные долгосрочные проблемы для всего мира, сообщает Русская служба Би-би-си.

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Французский министр сказал, что война повлияет на стоимость продуктов и может вызвать глобальный продовольственный кризис.

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