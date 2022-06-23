Запрет на экспорт авиатоплива и фунтов стерлингов. Великобритания ввела новые санкции против РФ 23 июня, 13:56 Цей матеріал також доступний українською Британия ввела новые ограничения против России за полномасштабное вторжение РФ (Фото:Aleks Marinkovic/Unsplash)

В среду, 22 июня, Великобритания ввела новые санкции против России за полномасштабное вторжение России в Украину.

Полный перечень новых ограничений обнародовали на сайте британского правительства.

Так, Британия ввела запрет на экспорт авиатоплива для реактивных двигателей, а также присадок к топливу.

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Также введен запрет на экспорт в РФ фунтов стерлингов и банкнот стран ЕС. Запрещается также предоставление или доставка таких банкнот лицам, связанным с Россией, и для использования их в РФ.

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Расширены ограничительные меры в отношении России в области предоставления технической помощи, финансовых услуг и брокерских услуг, связанных с импортом железа и стали.

Лондон ввел запрет на экспорт товаров и технологий, связанных с областью нефтепереработки, а также товаров, которые могут быть использованы для производства химического и биологического оружия.

3 июня вступил в силу шестой пакет санкций ЕС против стран-агрессоров — России и Беларуси. В частности, он предусматривает запрет на импорт сырой нефти и ряда нефтепродуктов из РФ. Поэтапный отказ от сырой нефти займет около полугода, а от нефтепродуктов — до восьми месяцев.

Также новый пакет санкций предусматривает отключение от международной системы SWIFT трех российских банков — Сбербанка, Московского кредитного банка и Россельхозбанка.

Как подсчитало агентство Bloomberg, эмбарго на российскую нефть может стоить Кремлю около $10 млрд экспортных доходов в год.

Евросоюз около месяца не мог согласовать шестой пакет санкций против России за развязанную Кремлем полномасштабную войну в Украине, в частности, из-за позиции Венгрии, которая не готова была поддержать эмбарго на российскую нефть.

Британия вводит против России свои санкции. Страна уже запретила РФ доступ свое воздушной и морское пространство. Также британское правительство запретило экспорт авиационных товаров и технологий в РФ.

19 мая правительство Британии ввело санкции против крупнейших российских авиаперевозчиков — Аэрофлота, Уральских авиалиний и авиакомпании Россия.

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