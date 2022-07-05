Великобритания расширила санкции против Беларуси из-за риторики Лукашенко
Британия ввела новые санкции против Беларуси из-за поддержки войны России против Украины (Фото:Aleks Marinkovic/Unsplash)
Во вторник, 5 июля, вступили в силу новые санкции Великобритании в отношении Беларуси из-за поддержки режимом белорусского диктатора Александра Лукашенко полномасштабного вторжения России в Украину.
Как говорится на сайте британского правительства, расширен пакет экономических, торговых и транспортных санкций.
Пакет мер включает запрет на импорт и экспорт товаров на сумму около 60 миллионов фунтов стерлингов.
Это включает в себя:
- экспорт товаров для переработки нефти
- экспорт компонентов передовых технологий, например, используемых в квантовых вычислениях
- экспорт предметов роскоши, в том числе британских произведений искусства и дизайнерских сумок
- импорт белорусского железа и стали
Правительство Великобритании также ограничивает доступ Беларуси к британскому сектору финансовых услуг мирового класса — запрещает большему числу белорусских компаний выпускать долговые обязательства и ценные бумаги в Лондоне.
Белорусский диктатор Александр Лукашенко регулярно угрожает вмешательством Беларуси в войну в Украине.
Он безосновательно заявил, что Запад якобы стремится «выровнять фронт, чтобы он проходил Смоленск-Псков, Смоленск-Брянск-Курск и туда до Ростова», а Беларусь будто бы может стать жертвой, и допустил войну за западные регионы Украины.
Он также предупреждал, что «то, что происходит в Украине, — это начало» и якобы «один из элементов крупного передела мира». А еще — грозил Украине «мгновенным» ответным ударом в ответ на мнимые угрозы.
Украинская разведка сообщала, что Россия готовит провокации, чтобы втянуть Беларусь в войну против Украины.
Российские военные и танки наступали на север Украины с территории Беларуси, также там размещены установки, с которых по территории Украины запускаются ракеты. Россия использует белорусские аэродромы для военных самолетов, инфраструктуру и больницы.
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