Великобритания расширила санкции против Беларуси из-за риторики Лукашенко

5 июля, 12:49
Британия ввела новые санкции против Беларуси из-за поддержки войны России против Украины (Фото:Aleks Marinkovic/Unsplash)

Британия ввела новые санкции против Беларуси из-за поддержки войны России против Украины (Фото:Aleks Marinkovic/Unsplash)

Во вторник, 5 июля, вступили в силу новые санкции Великобритании в отношении Беларуси из-за поддержки режимом белорусского диктатора Александра Лукашенко полномасштабного вторжения России в Украину.

Как говорится на сайте британского правительства, расширен пакет экономических, торговых и транспортных санкций.

Пакет мер включает запрет на импорт и экспорт товаров на сумму около 60 миллионов фунтов стерлингов.

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Это включает в себя:

  • экспорт товаров для переработки нефти
  • экспорт компонентов передовых технологий, например, используемых в квантовых вычислениях
  • экспорт предметов роскоши, в том числе британских произведений искусства и дизайнерских сумок
  • импорт белорусского железа и стали

Правительство Великобритании также ограничивает доступ Беларуси к британскому сектору финансовых услуг мирового класса — запрещает большему числу белорусских компаний выпускать долговые обязательства и ценные бумаги в Лондоне.

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Белорусский диктатор Александр Лукашенко регулярно угрожает вмешательством Беларуси в войну в Украине.

Он безосновательно заявил, что Запад якобы стремится «выровнять фронт, чтобы он проходил Смоленск-Псков, Смоленск-Брянск-Курск и туда до Ростова», а Беларусь будто бы может стать жертвой, и допустил войну за западные регионы Украины.

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Он также предупреждал, что «то, что происходит в Украине, — это начало» и якобы «один из элементов крупного передела мира». А еще — грозил Украине «мгновенным» ответным ударом в ответ на мнимые угрозы.

Украинская разведка сообщала, что Россия готовит провокации, чтобы втянуть Беларусь в войну против Украины.

Российские военные и танки наступали на север Украины с территории Беларуси, также там размещены установки, с которых по территории Украины запускаются ракеты. Россия использует белорусские аэродромы для военных самолетов, инфраструктуру и больницы.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Великобритания Беларусь Александр Лукашенко Секторальные санкции Война России против Украины

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