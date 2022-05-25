Британия отвергла требование РФ отменить санкции в обмен на коридор для экспорта украинских продуктов

25 мая, 18:40
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Министр обороны Великобритании Бен Уоллес (Фото:REUTERS/Henry Nicholls/Pool)

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес (Фото:REUTERS/Henry Nicholls/Pool)

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес отверг требование РФ отменить санкций в обмен на коридор для экспорта украинских продуктов из черноморских портов. Об этом сообщает Sky news.

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При этом Уоллес сказал, что Россия должна «поступать правильно». Он также приветствовал предложение других причерноморских стран, таких как Турция, сопровождать поставки зерна из Украины.

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Ранее замминистра иностранных дел страны-агрессора Андрей Руденко заявил, что РФ готова сделать коридор для экспорта украинского зерна и другого продовольствия в обмен на снятие санкций.

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Кроме того, российский чиновник добавил, что Украина обязана самостоятельно разминировать все порты.

Украинские морские порты в Черном и Азовском морях заблокированы Российской Федерацией. Из-за этого остановился экспорт грузов из Украины, в частности сельскохозяйственной продукции.

Сообщалось, что дефицит украинского зерна на мировом рынке, вызванный блокадой морских портов Россией, приведет к глобальной продовольственной панике. Мировой рост цен на продовольствие может составить 20−30%.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Великобритания Продукты Экспорт Война в Украине

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