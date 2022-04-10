Британия может ввести санкции против российских военных и генералов
Кит Молтхаус (Фото:REUTERS/Peter Nicholls)
Великобритания может начать вводить санкции против российских военных и генералов, подозреваемых в совершении военных преступлений в Украине.
Война России против Украины — главные события 10 апреля
Об этом заявил британский министр полиции и борьбы с преступностью Кит Молтхауc в интервью Sky News.
По его словам, сейчас Британия может принимать меры по санкциям внутри страны. По ограничения могут попасть комбатанты, ведущие генералы и другие военные РФ, которые участвуют в войне против Украины.
«[Мы можем принимать меры], чтобы дать сигнал о нашем признании их участия в этом ужасном нападении на свободную демократическую страну. Мы оказываем максимальную поддержку в конфликте, чтобы поддержать украинцев в их борьбе, мы сделаем то же, чтобы привлечь к ответственности тех, кто совершил действительно ужасные преступления в это ужасное время», — заявил Молтхаус.
Накануне с не анонсированным визитом в Киев приехал премьер-министр Британии Борис Джонсон, который встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он заявил, что Лондон готовит новый пакет финансовой и военной помощи. В частности, Джонсон пообещал предоставить Украине 120 бронированных машин и новые противокорабельные ракетные системы.
6 апреля Британия ввела новые санкции против России — крупнейшего банка Сбербанка, Московского кредитного банка и восьми олигархов.
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